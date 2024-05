Tanárnak nézték társai az ország legidősebb frissdiplomását

Szegedi Dezsőt eddig a miskolci színház Jászai Mari-díjas színészeként ismerték, ezután az ország legidősebb frissdiplomásaként is lehet rá hivatkozni. A 71 éves Szegedi az RTL-nek mondta el, milyenek voltak az egyetemi évek, amit ráadásul nappali tagozaton végzett el.

Volt, amikor éjszaka kettőig írt beadandót munka mellett, ez azonban szerinte „benne van a pakliban” – mondja. Az egyetemre két év alatt készült fel. Két tantárgyból emelt szinten leérettségizett, így jutott be, 68 évesen a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakára.

Azt mondja, amikor először ment be az egyetemre, a fiatal társai nézték, hogy „ki ez az öreg”. Azt hitték ugyanis, hogy egy tanár. Egy ma már nem létező miskolci városrészről, Gordonról írta a szakdolgozatát. Zömmel itt laktak azok a muzsikus romák, akik a különböző vendéglátóhelyeken húzták akkoriban, ő is itt született egy roma családban. Ezzel a kutatómunkával nemcsak emléket szeretetett volna állítani a miskolci roma muzsikosoknak, hanem meg szerette volna azt is mutatni a fiataloknak, hogy tanulni sohasem késő.