Gulácsi Péter szerint a német válogatott a foci EB egyik fő esélyese

Gulácsi Péter a német Kicker sportlapnak adott interjút. A magyar válogatott kapusa elmondta, hogy nagyon jó véleménnyel van egyik leendő csoportellenfelünkről, a német válogatottról.

Gulácsi szerint valószínűleg a német csapat tengelye jelenleg a legjobb Európában. Újra örömfocit játszanak, miután az új szövetségi kapitányuk, Julian Nagelsmann felrázta őket. Ennek köszönhetően tavasszal legyőzték Franciaországot és Hollandiát is. Gulácsi szerint emiatt a németek nemcsak a csoportelsőségre, hanem a végső győzelemre is esélyesek.

photo_camera Gulácsi Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Gulácsi a magyar válogatottról is beszélt. Azt mondta, az elmúlt években megmutatták, hogy a legjobb csapatokkal is felveszik a küzdelmet. Most is ez a céljuk. Gulácsi szerint óriási dolog lenne, ha nem csak 3 meccsük lenne az EB-n, vagyis továbbjutnának a csoportból. A németek mellett ehhez a skótok és a svájciak ellen kell majd jól teljesíteniük.

Esetleges visszavonulásával kapcsolatban pedig azt mondta, hogy a 2026-os világbajnokságig mindenképpen játszani szeretne a válogatottban. Karrierje megkoronozásának tartaná, ha 1986 után újra ki tudna jutni Magyarország a világbajnokságra.

A labdarúgó Európa-bajnokság június 14-én kezdődik, a magyar válogatott első meccse 15-én lesz Svájc ellen.