Egy villámcsapás miatt kigyulladt házat oltott egy tűzoltó Horvátországban, amikor kézigránát robbant a padláson

Tűzoltó sérült meg egy felrobbant kézigránáttól Horvátországban, közölte szerdán a rendőrség.

A tűzoltó épp egy kigyulladt ház oltásában vett részt kedden a közép-horvátországi Károlyvárosban (Karlovac), amikor egy felrobbanó kézigránáttól súlyos sérüléseket szenvedett. A városban hirtelen érkezett vihar okozott károkat.

A rendőrség közleménye szerint több fegyvert és lőszert is találtak a ház padlásán, amelynek a teteje villámcsapás következtében gyulladt ki, valamint két kézigránátot is, amelyek közül az egyik felrobbant. A detonáció a szomszédos házakban is kárt okozott.

A ház egy 72 éves özvegy nő tulajdona, akinek volt férje ellen korábban már nyomozást indított a rendőrség, de akkor nem találtak nála illegális fegyvereket.

A horvát rendőrség 2007-ben hirdette meg azt a Kevesebb fegyver, kevesebb tragédia elnevezésű kezdeményezését, amelynek keretében a lakosság mindenféle jogi következmény nélkül leadhatja a délszláv háborúból nála marad fegyvereket és lőszereket. Azóta több tonna robbanószert, több százezer lőfegyvert és több millió különféle lőszert szolgáltattak be a hatóságoknak az állampolgárok. A padlások, a raktárak és a pincék azonban továbbra is nagy számban rejtegetnek illegális fegyvereket és robbanószereket. (MTI)

A címlapkép csak illusztráció.