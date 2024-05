Összegyűlt a pénz Tompos Kátya kezelésére

Május 25-én tartottak jótékonysági gálát a Szegedi Nemzeti Színházban, hogy pénzt gyűjtsenek Tompos Kátya gyógykezelésére, akiről nemrég derült ki a nyilvánosság számára is, hogy ritka, daganatos betegséggel küzd.

photo_camera Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A 24.hu a Story magazinra hivatkozva azt írja, a gálán közel 700 ember vett részt, és össze is gyűlt a gyógykezelés finanszírozásához szükséges összeg. „Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk” – mondta a lapnak a gála szervezője, Hrutka Róbert, aki arról is beszélt, hogy Tompos jelenleg immunterápiát kap, ami nagyon megviseli a szervezetét.