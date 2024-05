Iszlámellenes aktivistákat késeltek meg Mannheimben

Egy férfi több embert megszúrt pénteken délelőtt a németországi Mannheimben, a szélsőjobboldali Pax Europa Mozgalom (BPE) pultjánál. A támadót lövésekkel állították meg. A rendőrség egyelőre nem tudta megmondani, hányan sérültek meg és milyen súlyosan. A Spiegel úgy tudja, hogy a támadásnak 7 sebesültje lehet. A hivatalos tájékoztatás szerint a támadót meglőtték, a férfi megsebesült. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a lakosság már nincs veszélyben, a támadás indítékát egyelőre vizsgálják.

photo_camera Fotó: UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance via AFP

A sérültek között van Michael Stürzenberger iszlámellenes politikus, aki részt vett a Pax Europa találkozóján Mannheim központjában. A támadó több aktivistát és egy rendőrt is megkéselt.

photo_camera Michael Stürzenberger Fotó: MARKUS SCHOLZ/dpa Picture-Alliance via AFP

Stürzenbergert többször megszúrták a nyakán, és a nyakán sérült meg egy rendőr is. A magát iszlámkritikus újságírónak nevező férfi tagja több szélsőjobboldali iszlámellenes szervezetnek is, köztük a Pegidának, ami rendszeresen tart utcai felvonulásokat városokban, főleg Kelet-Németországban. Stürzenberger kínai mintára „átnevelő táborokat” követelt a muszlimoknak. A Koránt „a világ legveszélyesebb könyvének” nevezte, és Adolf Hitler Mein Kampfjához hasonlította. A bajor alkotmányvédelmi hivatal szerint Stürzenberger szinte minden muszlimot a „politikai iszlámhoz” sorol, még az imát vagy a böjtöt mint muszlim szertartást is be akarja tiltani.

A támadás a Marktplatzon (Piactér), a 300 ezer lakosú baden-württembergi város legrégibb és legforgalmasabb terén történt. A teret lezárták, a mentők egy helikopterrel is a helyszínre vonultak. (Spiegel/MTI)