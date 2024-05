Összeomlott a fehérvári focicsapat költségvetése, 3,5 milliárdos veszteség jött össze a Mol kivonulása után

Most látszik csak igazán, mennyit jelentett a Mol támogatása a fehérvári focicsapatnál. A magyar olajipari társaság 2010 óta szponzora, 2018 óta pedig névadó szponzora volt a Garancsi István tulajdonában álló csapatnak, tavaly nyáron elején azonban bejelentették, hogy kiszállnak a fehérvári fociból. A Mol távozása után egyébként szinte minden más szponzor is elhagyta a csapatot, köztük a NER legnagyobb cégei, mint például az Ép-kar Zrt., a West Hungária Bau, Mészáros Lőrinc ZÁÉV-je, de a Garancsi ESMA Reklám Zrt.-je és Market Zrt.-je is távozott. Egy darabig kitartott még a szintén Garancsi tulajdonában lévő Mobil Adat Zrt., valamint a testvéréhez köthető Veszprémber Kft., mára azonban ők is távoztak és a csapat honlapja szerint egyetlen egy piaci szponzor sincs a csapat mögött.



A történtek fájó nyomot hagytak a gárda mögött álló Fehérvár FC Kft. tavalyi gazdálkodásán, amire nehéz jobb kifejezést találni, minthogy összeomlott a költségvetés.

A korábbi közel 9 milliárdos költségvetés tavaly a harmadára, 3 milliárd forintra esett össze, amivel ebből a szempontból egy középcsapat szintjére került a klub miután éveken át az egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkeztek a Fradi után (mely egyébként tavaly meglepetésre szintén veszteséges volt).

A legnagyobb zuhanás a szponzori bevételeknél történt. A korábbi 5,4 milliárdos bevételből tavaly 1,47 milliárd forint lett. Kevesebb mint a felére, 692 millióra esett a közvetítési jogdíjból származó bevétel, és játékjogok eladásából is a korábbi 904 millió forint után mindössze 27 millió forint folyt be a kft. kasszájába.

photo_camera Összeomlott a csapat költségvetése Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A költségeken azonban nem sikerült annyit faragni, amennyire bezuhantak a bevételek. Anyagjellegűként félmilliárdot spórolva 1,1 milliárd forintot költöttek el, fizetéseken pedig majdnem 1,5 milliárd forintot fogtak, így költöttek 4,3 milliárdot. Ehhez feltételezhetően bércsökkentés, valamint elbocsátások is kellettek. Az átlagos dolgozói létszám 195 főről 178 főre apadt,

az átlagos fizetés pedig havi bruttó 1,9 millióra csökkent az előző évi 2,3 millió forintról.

Mindent egybevéve a Fehérvár FC Kft. tavaly brutális mértékű, 3,5 milliárd forintos veszteséget termelt, aminél nagyobb mínuszra az NB I. történetében nagyon ritkán volt példa – ha volt egyáltalán.

Egy szerencséje van azonban a tulajdonos Garancsi Istvánnak: az elmúlt években megtermelt milliárdos profitokat bent hagyta a cégben, így a tartalékok bőven elbírják ezt a hatalmas mínuszt. Ám amennyiben továbbra sem sikerült szponzort találni, és hasonló eredményekkel fog gazdálkodni a jövőben a csapat, úgy könnyen komoly bajba kerülhetnek pár éven belül is már.