A Real Madrid nyerte a Bajnokok Ligáját

Csak a szokásos: a Real Madrid nyerte a BL-t

A Dortmundnak egy jó félideje volt

Aztán győzött a mindenkori papírforma, 2-0-s végeredménnyel

Ez a 15. győzelme a Madridnak a bajnokok között

Kiért-e Orbán Viktor a Békemenet után a londoni BL-döntőre? – ez volt az egyik nagy kérdése a Real Madrid-Borussia Dortmund mérkőzésnek. Logisztikailag nem tűnt kivitelezhetetlennek az akció, Orbán pontban 4-kor fejezte be a beszédét a Margit-szigeten, magángéppel és fuvarral/helikopterrel a Ferihegy-Heathrow-Wembley útvonal 5 óra alatt kis szerencsével akár teljesíthető is. Képet mindenesetre nem találtunk Orbánról.

Előzmények

De vissza a focihoz: a Realnak nagyon domináns szezonja volt, simán nyerték a spanyol bajnokságot. A BL-ben is csoportelsők voltak hibátlan mérleggel, a nyolcaddöntőben a német RB Leipziget, a negyeddöntőben pedig a tavalyi bajnok Manchester City-t ejtették ki - tizenegyesekkel -, ez pedig olyan mémeket eredményezett, amin talán még a City-tulaj Sheikh Mansour is kacagott egyet.

A Don Carlo-féle power of friendship a Bayern München elleni elődöntőben csúcsosodott ki, Münchenben 2–2-t játszottak a csapatok, a madridi visszavágón a Real jobb volt, de a Bayern jól tartotta az előnyét. Aztán csereként beállt a másodosztályú Espanyoltól kölcsönvett, 35. évében járó Joselu középcsatár, hogy a 88. és 91. percben lőtt két góljával a döntőbe juttassa a csapatát.

A Dortmund ötödik helyen végzett a Bundesligában. A BL-ben összesorsolták őket a francia Paris Saint-Germainnel, az angol Newcastle-lel és az olasz AC Milannal. Végül a PSG előtt 11 ponttal megnyerték a halálcsoportot, a legjobb 16 között a PSV-t összesítésben 3-1-re győzték le, az Atletico Madrid ellen ugyan az első meccsen kikaptak 2-1-re, a visszavágón azonban 4-2-re nyertek Edin Terzicék, kiütve ezzel a madridiakat. Elődöntőben PSG-t végül két 1-0-s meccsel küldték haza, utat nyitva az Mbappé-Real transzfernek.

A döntő előtt három játékosra irányult a figyelem. Marco Reus és Toni Kroos utolsó meccseiket játszották a csapatban, előbbi 12 év után távozik a német klubtól, utóbbi az Eb után visszavonul. A harmadik játékos épp a Dortmundból Madridba igazoló Jude Bellingham, akinek záradékában volt egy olyan kitétel, ha a Real megnyeri a BL-t, akkor 5 millió eurót kell fizetnie a Dortmundnak. A döntő győztese 20 millió eurót kap az UEFA-tól, míg a vesztes 15,5 millió eurót, a Dortmundnak tehát anyagilag jobb lett volna, ha elveszítenék a meccset.

A tavalyi, igencsak felejthető Burna Boy-Anitta-Alesso felvezető műsor után az UEFA idén rockosabb vonalat választott, Lenny Kravitzet kérték fel, de hát a Super Bowl félidei showjától még elég messze volt ez a produkció.

Az első félidő a Dortmundé

A mérkőzés elég káoszosan indult, az 50. másodpercben nem egy, nem kettő, nem három, hanem négy szurkoló is beszaladt a pályára, akiket csak nagy nehezen, a dortmundi Sabitzer segítségével sikerült elkapniuk a biztonságiaknak. Az Athletic írt arról, hogy Ancelotti a mérkőzés előtt sziesztázott egyet délután 3 és 4 között, valószínűleg ennek tudható be, hogy a Madrid nem kezdte jól a meccset.

Az első húsz perc elég eseménytelenül telt, a mezőnyjáték dominált, írnák a sportoldalak. A Dortmundé volt az első nagy lehetőség, Hummels parádés passza után Adeyemi került egy az egybe a szezonban sérülés miatt szinte semmit sem játszó Courtois-val, de túl hosszan tolta meg a labdát, kisodródott és nem tudta rendesen helyezni a lövést. Nem sokkal később volt még egy német helyzet, Maatsen indította Füllkrugot, aki laposan gurította a hosszúba, de kapufáról kipattant a labda - és valószínűleg les is volt -.

A 40.percben Sabitzer lőtt körülbelül 25 méterről, de Courtois oldalra ütötte a labdát. A félidő hátralévő részében nem történt már semmi, a Real Madrid helyzet nélkül hozta le az első játékrészt, Vinicius is csak egyszer tudott meglógni a bal szélen, 0-0.

Aztán megjött a meccsbe a Real

Csak mondani kellett, hogy nem volt lehetősége a madridiaknak: a 48. percben Kroos szabadrúgása veszélyesen csapódott a sarokra, de Kobel kapus szépet vetődött. A szöglet is jó volt, Carvajal fejelt, de fölé. Megint a jobbhátvéd került helyzetbe, Maatsen rossz fejese után lőtt, de Kobel hárította.

A Dortmund a második félidőben először a 63. percben volt veszélyes, Adeyemi beadása után fejelt Füllkrug, de pont Courtois kezébe. Nem Bellingham meccse eddig, többször is elég frusztrált volt. Camavinga adott be a bal szélről, Bellingham ugyan nem ért hozzá, de így lett veszélyes, a labda pont a bal kapufa mellé ment. Terzic a 71. percben hozta be Reust, Adeyemi helyére.

Nem sokkal később, a 73. percben megszerezte a vezetést a Real, Kroos szöglete után a második félidőben aktív Carvajal fejelt a kapuba, 0-1. Kinyílt a Dortmund, a Madrid meg elkezdett nyomni: a 77. percben először Bellingham került helyzetbe, 2 perccel később Kroos lőtt jól helyről szabadrúgást, a 81. percben Camavinga lövését védte bravúrral Kovel. Nacho is fejelt egyet, majd a 84. percben Maatsen rossz hátrapassza után Vinicius talált be, 2-0. Füllkrug fejelt még egy lesgólt, de nyert a Real Madrid, tizenötödször.