Köves Slomóék egy évi titkolták mennyire veszteséges az állami segítséggel felhúzott kóservágóhíd

A Köves Slomó vezette EMIH csengelei kóser vágóhídja mögött álló Quality Poultry Kft. csak idén adta le a 2022-re vonatkozó éves beszámolóját, holott a szabályok szerint ezt 2023. május 31-ig kellett volna megtennie, most pedig már a tavalyi dokumentumot kellett volna leadnia. A halogatás talán nem is véletlen, hiszen a számokból kiderül, a korábbi évekhez képest is brutális mértékű, 770 milliós veszteséget könyvelt el a cég, derül ki a 24.hu cikkéből.

Ezt a történelmi veszteséget 2,7 milliárd forintos bevételből hozták össze, ami egyébként szűk harmadával kevesebb a 2021-es 3,8 milliárdnál. A 2017-ben elindított csengelei vállalkozás folyamatosan veszteséget termel:

2017-ben mínusz 507 millió,

2018-ban mínusz 310 millió,

2019-ben mínusz 301 millió.

2020-ban mínusz 54 millió,

2021-ben pedig mínusz 64 millió forint adózott eredménnyel zárt.

És erre jött rá a 2022-es 770 milliós veszteség, ami negatív rekord.

A cégnek ráadásul még 3,3 milliárdos tartozása is van.

A vágóhíd létrejöttét a kormány is nem kevés pénzzel támogatta, hiszen a 2,8 milliárd forintba kerülő vágóhídhoz az Eximbank adott 1,75 milliárd forintos hitelt, az állam maga pedig 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a projekthez.