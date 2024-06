A NAV razzia után csere lesz Badacsonytomaj élén

Hartai Béla lesz Badacsonytomaj polgármestere. A településen négy polgármesterjelölt indult. A jelenleg hivatalban lévő független Krisztin N. László mellett függetlenként jelöltette magát két korábbi alpolgármestere, Hartai Béla és Orbán Péter, valamint a DK-s Hrabovszki László is. Badacsonytomaj idén februárban azzal került be a hírekbe, hogy a NAV több helyi önkormányzati alkalmazottat is kihallgatásra idézett be, majd azonnal rabosította őket. Az ügy azért volt különösen szokatlan, mert a beidézett dolgozók zömmel családos asszonyok voltak, akiknek korábban nem volt semmiféle dolguk a hatóságokkal. Az esetet a sajtónak megerősítő és kommentáló Hartai Béla szerint a Tátika étterem felújítására nyert EU-s támogatás terhére kötött a regnáló polgármester, Krisztin N. László egymillió forint körüli összegű szerződést az érintettekkel.

Hartai Béla nevével már 2020-ban is találkozhattunk egy telekügy kapcsán – alpolgármesterként az önkormányzattól olcsón megszerzett jó fekvésű területet feldarabolva értékesítette tovább, anélkül, hogy a megígért pincesort felépítette volna rajta. Az eset kapcsán nyilatkozó korábbi alpolgármester, Orbán Péter tudni vélte, hogy Hartai eleve nyerészkedési céllal vágott a telekvásárlásba. Orbán Péter neve pedig szintén ismerős lehet Krisztin N. Lászlóéval együtt. Utóbbi 2013-ban A Darányi Ignác Terv révén 35 millió forintnyi EU-s támogatást nyert egy képzőközpont megépítésére, amelyre épp az akkori alpolgármestere tette a legvonzóbb kivitelezési ajánlatot, és amelyet épp a polgármester családi telkén építettek fel.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Veszprém Badacsonytomaj Polgármesterválasztás Független HARTAI BÉLA 43.41% Független KRISZTIN-NÉMETH LÁSZLÓ 38.19% DK HRABOVSZKI LÁSZLÓ 13.17% Független ORBÁN PÉTER 5.22% Képviselőtestület Független 6 DK 0 Utolsó frissítés június 11., 12:34

Szerző: Rehova Kata