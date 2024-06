Pécs ellenzéki maradt

Péterffy Attila maradt Pécs polgármestere. Az adatok 84,62 százalékának összeszámolása után

Péterffy Attila (MSZP-DK-Jobbik-Pécs Jövőkéért-Forum Sopiane-Momentum) 45,8 %

Csizmadia Péter (Fidesz) 35,94 % Szentgyörgyváry Péter (független) 9,23 % Sándor Zoltán (Mi Hazánk) 3,88 % Bognár Szilvia (TEE) 3,7 % Lajos Milán (független) 1,45 %

Akkora gondban volt a Fidesz a jelöltállításnál, hogy állítólag még az egykori MSZMP-s, majd MSZP-s, most éppen KDNP-tag, Szili Katalin jelöltsége is felmerült. Az ellenzéki Péterffy Attila 2019-ben könnyen győzte le az egykori vízipólós fideszes Vári Attilát, aki azóta már a vízilabda-szövetség elnöki posztjáról is kénytelen volt lemondani. A városi hangulatot mintha a Fidesz nem érezné, Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanis éppen a Fidesz által kétszer csődbe vitt Pécsen mondta azt tavaly novemberben: „Ha az ellenzéken múlik, Magyarország kétszer ment volna csődbe az elmúlt években".