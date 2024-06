Bukta a Fidesz Nagykanizsát

Az ellenzéki Horváth Jácint lett Nagykanizsa polgármestere.

Horváth Jácint (DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP) 47,73 % Balogh László (Fidesz) 42,4 % Hokker Tibor (Mi Hazánk) 6,12 % Vig Attila (független) 3,75 %

Alighanem országos csúcs, hogy 2006 óta zsinórban négyszer nyert a Fidesz, és mind a négyszer más és más volt a győztes jelölt. Most ismét Balogh Lászlóval futottak neki. Öt évvel ezelőtt viszonylag szoros küzdelmet hozott a polgármester-választás, alig 3 százalékkal nyert Balogh az egyesült ellenzék jelöltjével szemben. Most is közös jelölt volt az ellenzéki oldalon Horváth Jácint személyében. A város közgyűlésében ellenzéki volt a többség, így fordulhatott elő, hogy 2019-ben a városi cégek nagy részénél leváltották a cégvezetőket. A helyi Fidesz ezt nem túl ízlésesen az 1934-es hosszú késen éjszakájához hasonlította, amikor Adolf Hitler néhány nap alatt több ezer politikai ellenfelét tartóztatta le, sokakat meggyilkoltak.

A közgyűlésben nem lesz egyszerű dolga a baloldalnak: a polgármester mellett hét baloldali, hat fideszes és egy mi hazánkos képviselő lesz.