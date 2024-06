Polgármestereibe kapaszkodik az óriásit bukó Momentum

Az Európai Parlamentből kiestek, háromnegyed 4-kor pedig még nem dőlt el, hogy lesz-e fővárosi közgyűlési listája a Momentumnak, Donáth Anna pártelnök mégis olyan optimista beszédet mondott a választás éjszakáján, mintha nem egy óriási bukás után lennének. Mintha nem most kezdődhet el a Momentum vége.

Orbán Viktor miniszterelnök legalábbis ezen kárörvendett, mikor a Bálna előtt arról beszélt, pont a párizsi olimpia évében írta ki magát a történtelemből a Momentum. A párt tagjainak és szimpatizánsainak szerencséje volt, hogy ezt a mondatot nem hallotta élőben.

A párt elnöke, és az EP-mandátumot bukó Donáth Anna egyedül állt ki a színpadra, és lendületesen sorolni kezdte, milyen önkormányzati sikereket értek el.

„A Momentum sikereit hosszú listába lehet szedni” - összegezte egy ponton Donáth.

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A momentumos vagy a párt által támogatott győztes polgármestereket egyébként az eredményvárón egyesével is bejelentették, hogy feldobják kicsit a hangulatot. Ez sikerült is, minden győzelmet óriási üdvrivalgás fogadott.



„Ahhoz képest, hogy nagyon durván ki fogunk kapni, minden hír jó hír” - kommentálta egy résztvevő a kilátásokat.

Soproni Tamás terézvárosi győzelmére számítottak, Donáth szerint a legnagyobb siker Rózsa András győzelme Zuglóban, aki a korrupcióval vádolt Horváth Csaba MSZP-s politikust győzte le, a Szikra Mozgalom támogatásával.

photo_camera Soproni Tamást szupersztárként fogadták Fotó: Kaufmann Balázs

A kerületben 2022 után (mikor Hadházy Ákos nyert egyéniben országgyűlési mandátumot) „másodjára is megmutattuk, hogy nincs helye a korrupciónak.” Szerinte „a két új politikai generációhoz tartozó közösség megmutatta, merre kell menni", és ezt tartja az önkormányzati választás egyik legnagyobb eredményének.



Pikó András józsefvárosi polgármester sikerét is a magukénak érzik, de többek között gratuláltak Baranyi Krisztina ferencvárosi, és Pintér Bence győri polgármesternek is.

Szintén óriási sikernek tartja, hogy az ezer fős Bánrévén (Borod-Abaúj-Zemplén megyében,) a momentumos Kovács Józsefet választották meg polgármesternek. Ez egy hosszú építkezés vége.

Büszkén sorolta, hogy minden megyei listáról bejutottak a közgyűlésbe, „Pest megyében 20 százalékot értünk el, gyerekek”, mire valaki bekiabálta, hogy „vidéki párt lettünk!”

Orbán 2022-es beszédére utalva azt mondta, az önkormányzati győzelmük a Holdról is látszik, nem állnak meg, a következő 5-10-15 évben előttük van az ország másik fele is. A közönség egyébként vevő volt erre a hangulatra.

Donáth durván 12 perc ünnepeltetés után tért rá az EP-választási eredményre, amire „senki sem számított.”

Ez nem csoda: 2019-ben a Momentum listájára 344 ezer ember szavazott, idén viszont csak 161 ezer. Ez egy mandátumra sem volt elég.

Donáth még itt is hurráoptimista beszédet tarott, megköszönte a terem sarkába visszahúzódó - és síró - Cseh Katalin munkáját (amit vastaps fogadott), és hosszan beszélt arról, mennyire fontosak a liberális értékek, és azokat akkor is képviselni fogják, ha nem azt mutatják a százalékok, amit látni szeretnének.

photo_camera Cseh Katalin

„Ez egy közösség, nem választásról választásra élünk.” Úgy gondolja, attól, hogy kiestek, még tényező marad a Momentum Európában.

Többször is elmondta, mennyire büszke a Momentumra, és azzal biztatott mindenkit, hogy sosem próbálták elkenni, ha nem úgy sikerül valami, ahogy tervezték, de minden ilyen szituációból felálltak, megrázták magukat és legközelebb jobb eredményt értek el.

A lemondását viszont nem jelentette be. A beszéde után rákérdeztünk, mire hosszasan beszélt arról, hogy ők mindig vállalják a felelősséget, most is így lesz. Cseh Katalin szavaiból viszont úgy tűnt, azonnali lemondás nem lesz, de hamarosan jön a menetrend szerinti tisztújítás.

Orbán leváltásában továbbra is részt akarnak venni, a kérdés már csak az, mennyi lapot osztanak nekik a többi pártok 2026 előtt. Egy EP-választás ugyanis remek alkalom arra, hogy mindenki beárazza magát illetve a másikat.

Hajnal Miklós elnökségi tag szerint ebből a szempontból nincs minden veszve, hiszen 2019 után is komolyan vettek gyengén szereplő pártokat, „a Momentum pedig jobb sorsra érdemes”.

photo_camera Hajnal Miklós és Bedő Dávid nézi az adatokat Fotó: Kaufmann Balázs

Hajnal az urnazárás után arról beszélt, egy 5 százalék alatti eredmény „súlyos visszajelzés lenne a párt számára”, ami után újra kell gondolni a politikai stratégiát, de a szövetségi politikáról még korai beszélni.



Címlapi kép: MTI/Vasvári Tamás