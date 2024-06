Izland engedélyt adott az ország utolsó bálnavadászati vállalatának 128 barázdás bálna levadászására

Izland engedélyt adott az ország utolsó bálnavadászati vállalatának, hogy levadásszanak 128 barázdás bálnát - írja a Guardian. A természetvédők „kiábrándító” és „veszélyes” lépésnek tartják, hogy a tavalyi korlátozás után engedélyezik a bálnák szigonyozását.

photo_camera Fotó: SERGEI GAPON/Anadolu via AFP

Izland engedélyt adott Európa utolsó bálnavadász cégének, hogy idén több mint 100 állatot ölhessen le, annak ellenére, hogy reménykedtek abban, hogy a gyakorlatot leállították, miután a kegyetlenséggel kapcsolatos aggodalmak tavaly ideiglenes felfüggesztéshez vezettek. Állatvédő csoportok „mélységesen kiábrándítónak” és „veszélyesnek” nevezték a hírt.

A Kristján Loftsson által vezetett izlandi Hvalur vállalat az idei vadászati szezonban 128 bálna leölését engedélyezi. Tavaly mindössze 24 bálnát öltek meg, miután egy kormány által megbízott jelentés megállapította, hogy a szigonnyal leölt bálnák halála akár két órán át is eltarthatott, és új szabályokat vezettek be, amik késleltették a bálnavadászati szezont.

A barázdás bálnák, a világ második legnagyobb emlősei, a Nemzetközi Természetvédelmi Unió vörös listáján a kihalással fenyegetett fajok között szerepelnek. Számuk azóta állt helyre, hogy az 1970-es évektől kezdve számos országban vadászati tilalmat vezettek be rájuk. Az engedély megadásakor Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir izlandi élelmiszerügyi, halászati és mezőgazdasági miniszter elmondta, hogy döntése nem feltétlenül egyezik az ő vagy pártja, a Baloldali Zöld Mozgalom nézeteivel.

„Mindazonáltal követnem kell a törvényeket és az előírásokat, és most erre a következtetésre jutottam” - mondta az izlandi nemzeti műsorszolgáltatónak. Patrick Ramage, a Nemzetközi Állatjóléti Alap igazgatója elmondta: „Nehéz megérteni, hogyan és miért adtak zöld utat 128 uszonyos bálna leölésére. Hiszen egyértelműen nem lehet bálnát ölni a tengeren anélkül, hogy elképzelhetetlen kegyetlenséget alkalmaznának”.

Luke McMillan, a Whale and Dolphin Conservation bálnavadászat-ellenes szervezet tagja elmondta: „Hihetetlen és mélységesen kiábrándító, hogy az izlandi kormány engedélyezte [ezt], dacolva az ilyen intézkedések ellen szóló széles körű tudományos és gazdasági bizonyítékokkal.” Szerinte a döntés „veszélyes” precedenst teremt a kereskedelmi célú bálnavadászat számára világszerte, és aláássa a globális természetvédelmi erőfeszítéseket.

Izland előző halászati minisztere azután függesztette fel a bálnavadászatot, miután egy jelentés megállapította, hogy a 2022-es vadászat nem felelt meg az ország állatjóléti jogszabályainak, mivel a bálnák órákig szenvedtek mielőtt elpusztultak volna. A Mast által készített jelentés emellet megkérdőjelezte, hogy a nagytestű bálnák vadászata valaha is megfelelhetett az állatjóléti célkitűzéseknek.

Bár a kereskedelmi célú bálnavadászat szabályozásának köszönhetően a barázdás bálnák populációja a jelentések szerint növekszik, még 2018-ban is veszélyeztetettnek minősítették őket, miközben az éghajlatváltozással is meg kell küzdeniük. Emellett a múlt hónapban Japán is bejelentette, hogy újraindulhat a bálnák vadászata.