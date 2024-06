Áder János megszakértette a szúnyogokat

Majdnem lemaradtunk egy fontos kontentről, de szerencsére a köztájékoztatási feladatokat ellátó Magyar Távirati Iroda (MTI) szemlézte a Kék Bolygó Podcastot, így immár bárki értesülhet róla, hogy Áder János (volt köztársasági elnök, jelenleg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke) szúnyogokról beszélget.

link Forrás

A téma egyébként tényleg fontos, hiszen - ahogy a podcastban is elhangzik - járványokat is okozhatnak a már megjelent új szúnyogfajok, amikből nincs kevés, a meglévő 50 őshonos faj mellé már megérkezett az ázsiai tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog is, ezek az inváziós, idegenhonos fajok pedig ráadásul gyorsabban szaporodnak, és napközben is csípnek.

Ettől függetlenül elég furcsa olyanokat olvasni az állami hírügynökség felületén, hogy „Áder János kitért arra, hogy az őshonos szúnyogok is képessé váltak új betegségek terjesztésére. A dalos szúnyog például a nyugat-nílusi lázat terjesztheti.”

A volt köztársasági elnök egyébként ebben az epizódban Kurucz Kornélia biológussal, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusával beszélgetett az új szúnyogfajok megjelenésének hatásáról és a védekezés lehetőségeiről.

Így például arról, hogy ahogy átalakul a klímánk, úgy a szúnyogok aktív szezonja is átalakul: idén már februárban megjelentek a szúnyogok, és akár októberig is eltarthat a szezonjuk. És míg a hazai fajok kora reggel és napnyugta után aktívak, és akkor csípnek, érkeztek olyan új fajok, amelyek viselkedése eltérő (nappal is csípnek).

Emellett pedig képesek olyan, számunkra egzotikusnak gondolt betegségeket terjeszteni, mint a Dengue vírus, vagy a Zika - vagyis olyan betegségeket, amelyekkel korábban csak behurcolt esetként lehetett találkozni Európában.

„Nem az a kérdés, hogy lesznek-e ilyen új betegségek nálunk, akár Magyarországon, hanem az a kérdés, hogy mikor, és hogy fel vagyunk-e készülve rá megfelelően” - hangsúlyozta Kurucz Kornélia, aki legjobb megelőzésként a védekezést emelte ki (a csípést kell megelőzni, például szúnyoggyérítéssel), de azzal is jót teszünk, ha esőzés után kiöntjük az összegyűlt, pangó vizet a környezetünkben.

Áder János podcastja, amit a volt köztársasági elnök 2020 októberében indított el, elég változatos témákkal foglalkozik a klímaszorongástól az akkumulátorgyárakon át a digitális rabságig, és még tovább - már túl vannak a jubileumi 100. adáson is, .

Hogy miért éppen ezt a szúnyogosat szemlézte az MTI, az nem derült ki, viszont az tényleg fontos, hogy védekezzünk a szúnyogok ellen, mert csípnek.