Már 285 üzlet vár a SPAR franchise hálózatában

Minőség jó áron? A franchise partnerek révén országszerte még több üzletben és töltőállomáson érheted el a kedvenc SPAR termékeidet!

A SPAR tizenkét éve indította el franchise programját, az első partnerüzlet Móron nyílt meg, majd folyamatosan bővült a családi tulajdonban lévő franchise egységek száma. Napjainkban összesen 285 partnerüzletben találhatod meg a minőségi és friss SPAR termékeket. Ezek az üzletek összesen több mint 3500 kereskedelmi szakembernek adnak biztos megélhetést. A franchise partnerek éves forgalma tavaly meghaladta a 134 milliárd forintot, ami jól mutatja, milyen erő van a helyi kiskereskedelemben. A partnerhálózathoz tartozó üzletek közül 87-et OMV, 65-öt pedig ORLEN töltőállomásokon találsz, így a tankolásodat összekötheted egy kényelmes bevásárlással is.

photo_camera Fotó: MolnarZsolt/all rights reserved

A minőség a legfontosabb szempont

A franchise üzletekben magas minőségű SPAR termékekkel találkozhatsz, például megvásárolhatod a vállalat Regnum húsüzemeiben készülő, mindig friss és kedvező árú húsokat, valamint az üllői SPAR enjoy. convenience üzem kényelmi termékeit is. Ezek mellett adott térségre jellemző finomságok bővíthetik a választékot ezekben a boltokban, ahol használhatod a SuperShop hűségkártyádat is. Ha egy mozgalmas nap után később szeretnél vásárolni, akkor ezt is megteheted egy SPAR partnernél. A franchise üzletek akár egyedi nyitvatartás szerint is működhetnek, így sok esetben igazodnak például egy-egy forgalmasabb időszakhoz vagy épp a turisztikai szezonhoz.

photo_camera Fotó: AMBRUS G

A partnereknek is megéri

A SPAR partnerek számára is számos előnnyel jár az együttműködés: a több mint 16 ezer termékből álló árukínálat mellett logisztikai és oktatási szolgáltatások, informatikai és szakmai segítség, komplex marketingtámogatás és promóció áll rendelkezésükre. A csatlakozó üzletek nagyszabású felújításon és korszerűsítésen esnek át, hogy hatékonyan és környezetbarát módon működjenek. A SPAR programja nem áll meg, folyamatosan bővül a hálózat a motivált, elhivatott, a szigorú kritériumoknak és elvárásoknak megfelelni akaró helyi vállalkozásokkal. A SPAR célja, hogy lakóhelyedhez, iskoládhoz vagy munkahelyedhez minél közelebb rendelkezésedre álljon egy üzlet, ahol a SPAR-nál megszokott minőséggel és magas színvonalú kiszolgálással találkozhatsz nap mint nap.