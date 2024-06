Modricot talán most küldték nyugdíjba – Horvátország-Albánia 2:2

Horvátország-Albánia meccsel kezdődött meg kedden délután Hamburgban a 2024-es Európa-bajnokság második csoportköre. A B csoport első meccsein a horvátok a spanyoloktól, az albánok az olaszoktól kaptak ki, így most mindkét csapat győzelmi kényszerrel lépett pályára.



photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Akárcsak Olaszország ellen az első meccsükön, ezúttal is gyorsan vezetést szereztek az albánok. Igaz, ezúttal nem a legelső percben, hanem a 11-ben. Addig domináltak a türelmesen támadásokat építgető horvátok, akkor viszont Asani remek beadását az üresen érkező Laci fejelte be Livakovic kapujába.

A bekapott gól után a horvátok folytatták, amit elkezdtek. Az egyre nyomasztóbb mezőnyfölényt azonban nem sikerült gólra váltani, és világosan megmutatkozott az is, hogy az egykori brazil válogatott hátvéd Sylviho bizony nagyon masszív albán válogatottat épített. Bár a labda többet volt az albán kapu közelében, alárendelt szerepről semmiképpen sem lehetett beszélni.

Az albánok a második félidőben egészen magukra húzták a horvátokat, de sokáig olyan magabiztosak voltak, hogy Modricéknak nem is nagyon volt helyzete, csak távoli, nem túl veszélyes lövésekkel próbálkoztak. Cserébe viszont az albánok több olyan támadást is vezettek, amiből akár ki is sülhetett volna valami.

Húsz perccel a vége előtt viszont már látni lehetett, hogy a fáradó albánok bajba kerülhetnek. Ekkor már nemhogy a félpályán nem jöttek át, de gyakorlatilag két jó passzt sem tudtak összefűzni, és a horvátok kicsit meddőn, de türelmesen gurigázhattak az albán tizenhatos előterében.

photo_camera Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A nyomás és a türelem végül a 74. percben hozta meg a gyümölcsét, amikor a 33. születésnapját ünneplő Kramaric végre megtalálta a lyukat az albán védelmen, és higgadt gólt lőtt. Az albánoknak ideje sem volt rendezni soraikat, két perccel később a horvátok úgy összezavarták őket, hogy egy beadott labda Gjasula lábáról a saját kapujába pattant.

A két bekapott góltól az albánok érezhetően megrogytak. A hátralévő percekben csak kóvályogtak a pályán, a horvátok azonban nem igazán törték magukat az újabb gólért. Az albánok az utolsó percekre minden mindegy alapon elkezdtek támadni, és a 95. percben az öngólt szerző Gjasula be is tudott fejezni egy támadást.

A végső sípszó után a horvátok a földet verték dühükben, az albánok ünnepeltek, de valójában ez az eredmény egyiküknek sem jó. A továbbjutáshoz az utolsó fordulóban az albánoknak a spanyolokat, a horvátoknak az olaszokat kellene megverni. Egyik sem elképzelhetetlen – de az sem, hogy Luka Modricnak, ennek az évezrednek az egyik legnagyobb focistájának az lesz az utolsó meccse piros-fehér kockás mezben.