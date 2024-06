Gyenge játékkal csak döntetlenre voltak jók az angolok

Az első angol helyzetre egészen a 13. percet kellett várni, ezt Höjbjerg jegyezte és egészen eddig egyáltalán nem is voltak veszélyben a kapuk. Néhány peccel később aztán Harry Kane találatával vezetést szereztek az angolok, ami után láthatóan visszavett a csapat. A dánok felülkerekedtek, több helyzetet is kidolgoztak, időnként a kapu elé is sikerült beszorítaniuk az angol csapatot. Mindez meghozta az eredményt is, hiszen a 34. percben egy bombagóllal egyenlítettek a dánok.

Amilyen jól kezdték az angolok a meccset egyébként, a góljuk után annyira felülkerekedtek a dánok az első félidő végére. Ekkor kimondottan jól játszottak a dánok, az angolok pedig időnként egészen tanácstalannak tűntek. Lényegében csak az első 20 percben játszottak jól, aztán visszazártak, és magukra húzták a dánokat.

photo_camera Fotó: ARNE DEDERT/dpa Picture-Alliance via AFP

A második félidőben voltak ugyan próbálkozások, de már egyik háló sem rezgett meg, és az angolok harmatgyenge játékán már a cserék sem tudtak segíteni. Így maradt a 34. percben beállított 1-1-es eredmény. A meccs végén az angol szurkolók hangosan kifütyülték a csapatukat látva a pályán nyújtott teljesítményt. Érdekesség, hogy a passzok hatékonyságát tekintve az angolok rontottak is a második félidőben, 87-ről 86 százalékra csökkent a sikeres passzok aránya, a dánok ellenben stabilan tartották a 88 százalékos sikerarányt.

A C csoport mai két mérkőzésén így ugyanaz az 1-1-es döntetlen született. Ezzel pedig semmi sem dőlt el a továbbjutást illetően, hiszen az angoloknak 4, a dánoknak és a szlovénoknak 2-2, a szerbeknek pedig egy pontjuk van. Itt minden az utolsó csoportmeccsen fog eldőlni, ahol az angolok a szlovénokkal játszanak, a dánok pedig a szerbekkel.