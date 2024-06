Úgy tűnik, megmenekült a világ egyik legritkább macskaféléje

Az egyedszám jelentős növekedése miatt a „veszélyeztetettből” a „sebezhető” kategóriába sorolta át az ibériai hiúzt a Nemzetközi Természetvédelmi Unió - írja a BBC.

Az ibériai hiúz a világ egyik legritkább macskaféléje.

2001-ben még csak 62 ivarérett egyed volt, 2022-re viszont már 648-ra nőtt a populáció. A szervezet szerint most a fiatal és ivarérett hiúzok száma meghaladja a kétezret. Az állatok Portugáliában és Spanyolországban élnek, utóbbi helyen stabilabban megmaradtak.

Az állatok száma a 60-as évektől kezdve meredeken zuhant, és a faj a kihalás szélére sodródott az élőhelyek elvesztése, az orvvadászat és a közúti balesetek miatt.

A hiúzok száma a természetvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően nő. Egyrészt nagyon koncentráltak arra, hogy a hiúz fő táplálékforrása, a szintén veszélyeztetett vadnyúl száma is emelkedjen, de hatott a fogva tartott hiúzok szabadon engedése illetve az erdők és bozótosok helyreállítása is.

Az ibériai hiúz most 3320 négyzetkilométeren fordul elő, és szeretnék újból betelepíteni az állatokat Közép- és Észak-Spanyolország új területeire is. Az elbizakodottságtól óvnak a szakemberek, hiszen a gyarapodás még visszafordulhat. A házimacskák és vadnyulak által terjesztett betegségek is veszélyesek lehetnek a hiúzokra, de ugyanúgy fenyegeti őket az orvvadászat is.

Címlapi kép: Jorge Guerrero/AFP