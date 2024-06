Meteor vagy földrengés? Rejtélyes „robbanások” Toszkánában

Nem földmozgás, hanem egy becsapódó meteorit okozhatott sokak által fölrengésnek vélt hangrobbanást Elba szigetének térségében - közölték pénteken olasz geofizikai szakértők. De ez nem az egyetlen elmélet.

A „hanghatással járó szeizmikus eseményt” a szigeten állítólag mindenki érzékelte, de a teljes toszkánai partvidéken és a tartomány egyes belső területein, valamint a közelben található francia szigeten, Korzikán is érezték.

photo_camera Tenger Elba szigeténél Fotó: ADRIANO BACCHELLA/Photononstop via AFP

Eugenio Giani, az Elba szigetét is felügyelő Toszkána tartomány elnöke első reagálásában földrengést említett, de a Nemzeti Geológiai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szakvéleményét követően ezt visszavonta. A közösségi médiában tett újabb bejelentésében már azt írta, hogy „a földrengés ténye még nem nyert megerősítést”.

Toszkána tartomány geofizikai intézete és a firenzei egyetem az eset kapcsán kiadott közös közleményében azt írta, hogy egy másodpercenként 600 kilométeres sebességű „rengés” történt, hozzátéve azonban, hogy

„a mért adatok alapján ezt leginkább egy becsapódó meteorit okozhatta”.

Az olasz polgári védelem egy névtelenséget kérő munkatársa ugyanakkor a Corriere della Sera című olasz napilapnak azt mondta, hogy a hatalmas robaj valószínűleg egy repülőgéptől származott, mert ha meteorit csapódott volna be, azt érzékelték volna a szeizmográfok. Az olasz légierő azonban már a tartományi elnök nyilatkozata után közölte, hogy „légi incidens” nem történt.

A Corriere della Sera arra is felhívta a figyelmet, hogy Elba szigetén nem most hallott először a lakosság különös hanghatással járó „robbanásokat": felidézték, hogy hasonló események történtek 2012-ben, 2016-ban és 2023-ban is, ezek okára a mai napig sincs magyarázat. (AFP via MTI)