Mentőmellény nélkül vízibicikliző 4 gyerekes családnak is kellett már magyarázni, hogy veszélyes, amit csinálnak

„Ezen a hétvégén már 44 strandon láttak el szolgálatot vízimentő kollégáink, több tucat könnyű sérültnek segítettek” - írja a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a Facebookon.

Két alkalommal motormeghibásodás miatt vontattak hajókat egy-egy kikötőbe, valamint Balatonlelle előtt egy homokpadra futott vitorlásnak is segíteniük kellett.

„Miközben tartottak vissza állomáshelyükre, észrevették, hogy egy vízibicikliző család távolabb került a parttól, mint azt a jogszabály engedi, ráadásul a felnőttek mellett 4 pici gyermek is van az eszközön. Mentőmellényt senki nem viselt, még az óvodás korú gyermeken is csak karúszó volt.”

A vízimentők el is magyarázták a szülőknek, hogy ez nagyon veszélyes, akik ezt be is látták, és kibicikliztek a partra.

És a kalandoknak még nem volt vége:

„Később három kajakozó kamaszgyermek mentését végeztük a Fonyód előtti vízterületen, akik szintén jóval távolabb kerültek a parttól, mint ahogyan azt a jogszabály engedi. A három fiú mobiltelefon nélkül indult útnak, és az egyik kajakba elkezdett beszivárogni a víz. Szerencsére egy vitorlás a közelben haladt el, és pusztán figyelmességből megkérdezte őket, hogy minden rendben van-e. A vitorlás vezetője riasztott minket, a fiúkat és a hajóikat a partra szállítottuk.”

Szombaton pedig egy gumimatracon elsodródott hölgyet kellett kimenteniük a horgászokkal és a balatoni vízi rendészettel közösen.