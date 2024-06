Az európai szocialisták frakciója 9 alelnököt választott a 11 jelentkezőből, Dobrev Klára volt az egyik vesztes

Megválasztotta európai parlamenti frakciója vezetését a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), erről a Facebookon adtak hírt. A képviselőcsoport elnöke a spanyol Iratxe García Pérez lett, aki 2004 óta tagja az EP-nek, és aki 2019 óta vezeti az S&D képviselőcsoportját.

A testület egy pénztárost – maradt a finn Eero Heinäluoma – és kilenc alelnököt választott. Az alelnöki posztra a Politico keddi hírlevele szerint tizenegy jelentkező volt, vagyis tudni lehetett, hogy ketten lesznek vesztesek, kilencen nyertesek. A két vesztes egyike a DK európai parlamenti listavezetője, Dobrev Klára lett, míg a másik a horvát Biljana Borzan, aki a 2019-2024-es ciklusban volt a frakció egyik alelnöke (akkor is kilencből). A testületbe a kelet-közép-európai térségből senki nem került be, míg az előző ciklusban Borzan mellett román és lengyel alelnök is volt.