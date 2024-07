Letartóztatása óta 189 millió forintot keresett Schadl György a végrehajtói irodáin keresztül

Letartóztatása óta 189 millió forintot keresett végrehajtói irodáin keresztül Schadl György a Végrehajtói kar korrupcióval megvádolt elnöke, írja a 24.hu a végrehajtói irodák friss pénzügyi beszámolói alapján.

A lap szerint Schadl a saját irodáján kívül a szintén vádlott felesége végrehajtói irodájában is rendelkezik tulajdonrésszel, és noha meggyanúsításuk után mindkettőjüket felfüggesztették, az irodák azóta is termelik nekik a pénzt. Erre azért van lehetőség, mert a Schadl házaspár irodáit helyettesítéssel más végrehajtók vették át, a helyettesekkel pedig mindketten úgy állapodtak meg, hogy azok 10 százalékos tulajdonrészt kaptak a végrehajtói irodáikban. Ez azt jelenti, hogy a két végrehajtói iroda nyereségének 90 százaléka továbbra is a Schadl házaspárt illeti meg; az összeg az elmúlt két évben meghaladta a 425 millió forintot.

A Központi Nyomozó Főügyészség a vádemelésében egyebek mellett 200 millió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozta a volt végrehajtói elnökkel szemben, tehát ezt az összeget Schadl már a börtönben, illetve házi őrizetbe ülve lényegében megkereste.