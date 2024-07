Liz Truss brit ex-miniszterelnök is kiesett a parlamentből

photo_camera Liz Truss Fotó: OLI SCARFF/AFP

A munkáspárti henger áldozata lett Liz Truss, a brit történelem legrövidebb ideig - mindössze 50 napig - hivatalban maradó miniszterelnöke is.



Truss 2010 óta volt South West Norfolk választókerült képviselője. A legutóbbi választást a szavazatok kétharmadánál is erősebb eredménnyel nyerte meg. Pontos jellemzése a brit politikában lezajlott változásoknak, hogy az egykori tuti konzervatívnak számító körzetben most hármas verseny alakult ki az első helyért. Ezt a munkáspárti Terry Jermy végül mindössze 630 szavazattal nyerte Truss és további 1200-zal a Reform párti Tobias McKenzie előtt. A szavazatok itt igencsak megoszlottak, mert egy erős független jelölt is el tudott vinni 14 százalékot így a Labour jelöltje végül a szavazatok 26,5 százalékával a legerősebb tudott lenni.

(via BBC)