Biden szerint csak a Mindenható Isten veheti rá, hogy visszalépjen

Nagy volt a tétje Joe Biden amerikai elnök péntek esti interjújának, amelyre végül azért szorították rá, mert a Trump elleni első vitában annyira gyenge teljesítményt nyújtott, hogy a demokraták körében pánik tört ki, sőt, egyesek már keresni kezdték az utódját is.

Ahogy azt mi is megírtuk, az idei év első amerikai elnökjelölti vitáján Biden rettenetesen halvány teljesítményt nyújtott, időnként még a szavakat is keresgélnie kellett, minek köszönhetően ismét fellángolt a vita, hogy vajon a 81 éves elnök mennyire képes betölteni a funkcióját: egy esetleges (bár kétséges) győzelem után vezetni a világ egyik nagyhatalmát.

Biden kora régóta visszatérő téma, most viszont különösen aktuális, hiszen alig négy hónap múlva az Egyesült Államok újra elnököt választ.

A katasztrofális vitát utóbb Biden és Fehér Ház azzal igyekezett magyarázni, hogy az elnök meglehetősen fáradt volt a sok utazás miatt, és „rossz napja volt”, azt pedig a családjával tartott megbeszélés után leszögezte, hogy nem fog visszalépni.

Ez viszont a demokraták egy részét nem nyugtatta meg, ezért is volt létfontosságú, hogy az ABC-nek, illetve George Stephanopoulosnak adott interjú lenyugtassa a kedélyeket.

A Guardian beszámolója szerint az interjúban nagy hibákat ugyan nem vétett az elnök, de azért a kritikusait nem feltétlenül fogja megnyugtatni a mostani teljesítménye sem. Sőt, egyesek akár egyenesen arrogánsnak is tarthatják a 81 éves Bident, aki a beszélgetés során azt állította, hogy ő vezeti a világot, és„ senki sem képzettebb nála” ahhoz, hogy elnök legyen.

Az interjú során Biden energikusabbnak és harciasabbnak tűnt, legalábbis korábbi önmagához képest mindenképp, egy ponton még azt is megjegyezte, amikor George Stephanopoulos a visszalépésről kérdezte:

„Nézd. Ha a Mindenható Isten lejönne, és azt mondaná: »Joe, szállj ki a versenyből«. De a Mindenható Isten nem jön le.”

Biden ragaszkodott ahhoz, hogy sikerült meggyőznie olyan demokrata képviselőket, mint például Chuck Schumer, Hakeem Jeffries vagy Nancy Pelosiés azok továbbra is támogatják őt.

Stephanopoulos, aki korában Bill Clinton vezető tanácsadója volt, arról is kérdezte Bident, hogy mit tenne, ha azt mondanák neki, hogy barátai és támogatói aggódnak amiatt, hogy a jelöltsége a demokraták helyét veszélyeztetné a képviselőházban és a szenátusban. Amire az elnök annyit válaszolt:

Biden kitartott amellett, hogy - utalva Nancy Pelosi korábbi felvetésére - a vitán nyújtott gyenge teljesítménye csak egy rossz epizód, és nem tartós állapot volt. Az elnök elmondása szerint csak kimerült volt, rossz éjszakája volt, de súlyos baja nincs.



Mivel Biden és csapata főként azzal indokolták a kimerültséget, hogy az elnök a vita előtt rengeteget utazott, Stephanopoulos rámutatott arra is, hogy 12 nappal a vita előtt tért vissza Európába, majd hat napot töltött a vidéki rezidenciáján Camp Davidben.

„Ez nem volt elég pihenőidő? Miért nem volt elég a felépülésre?” - kérdezte a riporter.

Amire az elnök úgy reagált:

„Mert beteg voltam. Szörnyen éreztem magam. Ami azt illeti, a doki velem volt. Megkérdeztem, hogy csináltak-e Covid-tesztet, mert próbálták kideríteni, mi a baj. Csináltak egy tesztet, hogy kiderüljön, van-e fertőzésem. De nem. Csak nagyon megfáztam.”

De aztán megint sikerült elbizonytalanítani az elnököt, egy viszonylag egyszerű kérdéssel. Stephanopoulos arra volt kíváncsi, hogy Biden utólag megnézte-e a vitát. Erre azonban nem sikerült egy egyszerű igen vagy nem választ adni, Biden kissé zavarosan úgy fogalmazott:

„Nem hiszem, hogy igen, nem.”



Nem ez volt az egyetlen pontja a mindössze 22 perces, vágatlan interjúnak, amikor az elnök nem volt képes egyenes választ adni.

Amikor például Stephanopoulos arról kérdezte, hogy a vita közben érezte-e, hogy nem jól mennek a dolgok, előbb arról beszélt, hogy hogyan készült fel a vitára, aztán áttért Trumpra, és arra, hogy kihívója hányszor hazudott, majd oda lyukadt ki, hogy ami történt, az az ő hibája voltnem másé.

„Őszinte-e magával, amikor azt állítja, hogy megvan a szellemi és fizikai kapacitása arra, hogy további négy évig vezesse az országot?” - szólt az egyik kérdés. Biden erre úgy reagált, igen, biztos benne, hogy meg tudja csinálni. Hozzátette: többen is figyelmeztették arra, ha most abbahagyná, viszonylag sikeres elnökként vonulna be a történelembe.

Azt a felvetést, hogy hajlandó lenne-e kognitív tesztnek alávetni magát, teljesen elutasította.



Az interjú után pedig érkeznek a reakciók is. Úgy tűnik, a pártja egy része továbbra is felsorakozik a jelenlegi elnök mögött.

John Garamendi kaliforniai demokrata képviselő szerint még Biden még mindig képes lesz kiütni Trumpot.

Mások nem így látják, Mike Quigley, Illinois képviselője például továbbra is visszalépésre sürgeti Bident, mondván, az egyetlen dolog, ami most számít, az az, hogy megakadályozzanak egy második Trump-elnökséget, és most nincs ideje a „pompomlánykodásnak”.

Egy, a CNN-nek név nélkül nyilatkozó demokrata képviselő szerint Biden határozottan jobb volt, mint a vitán, de „még mindig cseszhetjük”.

És persze a republikánusok sem hagyták szó nélkül az interjút. Lindsey Graham, Dél-Karolina szenátora azt írta ki az X-re, hogy amit láttunk, az nem egy interjú volt, „hanem egy terápiás ülés, ahol egy volt demokratapárti ügynök könyörgött Bidennek, hogy szálljon ki a versenyből.”



That was not a media interview of a sitting President. That was a therapy session with a former Democratic operative begging President Biden to get out of the race.



There wasn’t a single challenge to President Biden’s statement that America is in good shape under his…