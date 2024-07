Felfüggesztett börtönt kapott a zalai orvos, aki a kórházban is pénzért látta el a magánbetegeit

Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a zalai orvost, aki a magánpraxisában kezelt betegeit a kórházban is pénzért látta el. A Pécsi Ítélőtábla ítélete szerint szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos rendszeresen összemosta a magánrendelését a kórházban végzett munkájával, például a járóbetegellátás keretében ultrahangos vizsgálatokat végzett betegein, de tőlük ezért külön 15 ezer forintot is elkért. Az ügyletek lebonyolításában és a pénzek átvételében asszisztense nyújtott segítséget. A vádirat 37 esetet tárt, amivel összesen 1,4 milliót keresett. Akadt páciens, aki több alkalommal is fizetett, egy nő pedig 80 ezer forintot adott az orvosnak szülés után. A másodfokú ítélet két év - öt év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést és ötmillió forint bírságot szabott ki az orvosra, továbbá öt évre eltiltotta foglalkozása a gyakorlásától is.