Anglia először vagy Spanyolország negyedszer?

photo_camera Gareth Southgate Gelsenkirchenben a szerbek elleni meccsen Fotó: EMIN SANSAR/Anadolu via AFP

Egészen bizarr, bár nem szokatlan az a hangulatváltozás, ami az angol válogatottat övezi a németországi EB alatt. Gareth Southgate 2016 óta vezeti az angol válogatottat és idén sorozatban másodjára jutott velük EB-döntőbe. Rengeteg jogosnak tűnő kritika érte mégis a munkáját, mert a világsztárokból álló angolok a torna nagy részében csak szenvedtek, nem volt játékuk, alig alakítottak ki gólhelyzeteket, és sokkal alacsonyabban jegyzett csapatok ellen sem tudtak győzni. Southgate ráadásul nehezen is változtatott a csapatán, bátortalanul nyúlt új emberekhez, és végképp új formációkhoz. A Svájc elleni negyedöntő után már jobb kritikákat kapott, az elődöntő után pedig már a zsenialitásáról is cikkeztek, miután a váratlanul bevetett Ollie Watkins gólja döntötte el a hollandok elleni meccset. Most már sokkal inkább úgy fest, hogy Southgate-en múlik majd, folytatja-e a munkát, és vele vág-e neki a válogatott a 2026-os világbajnoki selejtezőknek. A Guardian szerint a játékosok egyértelműen mögötte állnak, és a szurkolók között is kezdi visszanyerni a többség bizalmát. Erről tudna mesélni ez a Southgate-hasonmásként azonosított német rendőr is, akinek hosszan hízelegtek a Berlinben melegítő brit szurkolók:

Southgate történetéhez hozzátartozik, hogy a hazai rendezésű 1996-os EB-n ő volt az angol csapat tragikus hőse, miután az elődöntőben az ő kihagyott büntetője jelentette a később győztes németek továbbjutását.