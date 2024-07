Anglia először vagy Spanyolország negyedszer?

Lamine Yamal, a Barcelona játékosa szombaton töltötte be 17. életévét, és a Németország elleni csodálatos góljával már most ő minden idők legfiatalabb Európa-bajnoki gólszerzője. Yamal egy másik, és talán ennél is fontosabb rekordot is megdönthet vasárnap este: ha Spanyolország győz, ő lehet minden idők legfiatalabb Európa-bajnoka. Ezt a rekordot jelenleg Renato Sanches tartja, aki 2016-ban a házigazda franciák ellen is pályára lépett, és tagja volt az 1-0-ra győzni tudó portugál csapatban. Sanches akkor majdnem 19 éves, egészen pontosan 18 éves és 328 napos volt.

photo_camera Lamine Yamal gólöröme Németország ellen 2024 július 9-én Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A cikk folytatódik