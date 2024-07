Egy szemtanú szerint hiába szóltak a rendőröknek a tetőn kúszó fegyveresről, nem tettek semmit

Öt-hét perccel azután, hogy Donald Trump elkezdte a beszédét a választási nagygyűlésen, látták, ahogy egy fegyveres kúszik a közeli épület tetején, mondta egy szemtanú a BBC-nek közvetlenül azután, hogy meglőtték a republikánus elnökjelöltet a pennsylvaniai Butlerben. A férfi hozzátette: azonnal szóltak a közelben lévő rendőröknek, de mégsem történt semmi.

mondta Gary O'Donoghue. Szerinte ezután két-három perc telt el a lövésekig.

Footage showing the Reaction of the U.S. Secret Service Counter-Sniper Team who Eliminated the Shooter, the Moment that Shots rang out at the Trump Campaign Rally in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/1ni7L1Makp