„Húha!” - Orbán politikai igazgatója nem tartja drámainak, hogy bojkottálják a magyar elnökség tanácskozásait

Az EU vezetői azzal tiltakoznának Orbán Viktor Putyinnál tett látogatása ellen, hogy rászerveznének a magyar elnökség külpolitikai csúcstalálkozójára augusztusban. De már az is jelzésértékű volt a Politico szerint, hogy a magyar kormány első iparpolitikai tanácskozásra csak 7 tagállami miniszter jött el Budapestre, az uniós biztosok közül pedig egy sem jelent meg. De a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs ezt nem tartja nagy gondnak. A Mandinernek minderről azt mondta:

„ Húha! Szögezzük le: Magyarországot nem lehet elhallgattatni. Sőt, Magyarország hangját mindenütt hallják a világon. Ezzel tehát ismét kár próbálkozni. Abban sem érzek nagy drámát, ha miniszter helyett államtitkár érkezik egy közlekedési témájú uniós dosszié megtárgyalására, az ügymenet így is megy tovább .”

Orbán Balázs lényegében azt is elismerte, amit Orbán Viktor a moszkvai látogatás előtt még igyekezett tagadni, vagyis hogy az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnökeként ment Moszkvába tárgyalni:



„Nem holmi felkérésre vágtunk bele a kezdeményezésbe – ahogy arra már utaltam. Ami a soros elnökséget illeti, annak keretében egyrészt folyamatban lévő ügyek, dossziék menedzselése zajlik, ez a technikai rész, ugyanakkor saját politikai kezdeményezéseket is tehetünk. És bizony mi élünk is ezzel a lehetőséggel, jogunk van megpróbálni, még ha benne is van a pakliban az elutasítás.