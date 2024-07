Exkluzív: élő közvetítés a budapesti olimpia nyitóünnepségéről

Hát mert ez a harmincharmadik modern kori olimpia, egyben az első, amit magyar földön rendeznek. Ebbe azért még most, a Tóth Balázs-Szoszó-Nagy Joe-Tamás Márk-Spandler Csabi-Zsótér Donát-Gyurcsó-Kis Tomi-Gyuszika Olimpiai Stadion Csurka Istvánról elnevezett sajtótribünjén ülve is borzongató belegondolni. Akárcsak abba, hogy micsoda féktelen szórakozás vár ránk a most következő két és fél uszkve három órában.