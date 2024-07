„Talán hagynod kellene meghalni, majd Floridába költözhetnél” – mondta Donald Trump unokaöccsének, aki pénzt kért fogyatékos fia gyógykezelésére

Hamarosan megjelenik Fred C Trump III legújabb könyve, ami már most botrányosnak ígérkezik. A kiszivárgott kézirat szerint Donald Trump unokaöccse többek között azt írja benne, hogy nagybátyja azt mondta neki, hagyja meghalni fogyatékos fiát. Emellett a volt amerikai elnök négerezik is egyet a könyvben.

Fred C Trump III apja, ifj. Fred Trump a volt elnök 1981-ben meghalt bátyja. Fred C Trump a New York-i ingatlanpiac sikeres menedzsere, a fogyatékos emberek jogaiért küzdő aktivista. Saját fia, William is fogyatékos.

Fred C Trump III könyvében egy 2020-as történetet idéz fel. Azt írja, nagybátyjai közül a volt elnök volt az egyedüli, aki pénzügyileg még támogatta fia gyógykezelését, ezért hozzá fordult, amikor pénzre volt szüksége. Fred C Trump III állítása szerint egyáltalán nem volt komfortos a helyzettel, mert úgy érezte, olyan pénzt kér, amit valójában nagyapjától, a családi örökséget megalapító id. Fred Trumptól kellett volna megkapnia.

photo_camera Donald Trump Fotó: BILL PUGLIANO/Getty Images via AFP

Fred C Trump III telefonon hívta fel Donald Trumpot. Vázolta neki fia helyzetét, gondozásának megemelkedő költségeit, és a tényt, hogy Donald testvérei már nem úgy támogatják a gyógykezelést, ahogy korábban. A volt elnök kivárt egy pillanatot, majd azt mondta,

„nem tudom. A fiad nem ismer fel téged. Talán hagynod kellene meghalni, majd Floridába költözhetnél.”



Fred C Trump III szerint nem kellett volna meglepődnie a mondaton, mert hallott korábban hasonló kijelentéseket nagybátyjától, amikor a Fehér Házban orvosokkal találkozott. Viszont abban bízott, hogy a fogyatékos emberekről szóló orvosi beszámolók megváltoztatják nagybátyja véleményét. Tévedett.

Fred C Trump III könyvében azt írja, ellentmondott nagybátyjának, de a vitát elkerülte. Ennek ellenére „megdöbbentőnek” tartja a volt elnök megjegyzését, és nagyon fájt neki hallani a mondatot. Szerinte az elfogadást csak közoktatással lehet elérni, de nagybátyja ezt talán sosem fogja megérteni. (via The Guardian)