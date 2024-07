Orbán: Olyan változás jön, amilyenre 500 éve nem volt példa

Orbán azt mondja, a stratégia veleje a konnektivitás. Nem engedjük magunkat bezárni a két fél világgazdaságba se, mindkettőben ott kell lenni - mondja az első alapvetést.

Nem szállunk be a Kelet elleni háborúba, az ellenük irányuló technikai és kereskedelmi blokkosodásba se. Barátokat gyűjtünk, nem ellenségeket. Önálló utat járunk, ami nehéz - mondja Orbán.

A stratégia szellemi alapjának lényege a szuverenitás védelme. Ennek a gazdasági alapjai is megvannak, ami piramisszerűen épül fel. A tetején a nemzeti bajnokok vannak, amelyek már jelen vannak a többi között a bankszektorban, energiaszektorban, távközlésben, médiában, építőiparban, ingatlanfejlesztésben, gyógyszer és hadiiparban, és a tudásiparban is. Ezek nemzetközi térben is versenyképesek. Az ezt követő szint a kis- és középvállalkozások, amiből 15 ezer van már.

Orbán szerint fontos, hogy csökkenteni kell az adósságot, és regionális hitelezőként kell megjelenni. Ez a folyamat már elkezdődött.

Orbán szerint az országnak termelőközpontnak kell maradnia, nem szabad szolgáltatóközpontúvá válni. A hazai munkaerő csak itt találhat 100 százalékos foglalkoztatást. Bomlást indíthat el, ha derogál majd valamilyen munkát elvégezni.

Orbán szerint egyetemi és innovációs központra is szükség van.