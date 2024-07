Pintér javaslatára Orbán kinevezte az új kórházfőigazgató-helyettest

Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök dr. Raffay Bálintot nevezte ki az országos kórházfőigazgató-helyettes tisztségére Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára - írja a Magyar Közlöny. A miniszterelnök döntése augusztus elsejétől lesz hatályos.

photo_camera Orbán Viktor

A belügyminiszter – Orbán Viktor miniszterelnök jóváhagyásával – nemrég módosította az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló korábbi utasítását. Ez alapján csak két főigazgató-helyettes lesz: az egészségügyi ellátórendszerért felelős, illetve a működésért felelős. Vélhetően utóbbi posztot kapja majd Raffay, mert az alap- és szakellátásért felelős főigazgató-helyettes, dr. Szondi Zita a helyén maradt.

Orbán Viktor júliusban két kórházfőigazgató-helyettest is felmentett. Bene Ildikó és Bábiné Szottfried Gabriella is 2020 vége óta volt helyettes. Korábban mindketten voltak fideszes képviselők, mindkettőjüket a tavaly leváltott főigazgató, Jenei Zoltán javaslatára nevezték ki, ahogy Takács Pétert is, aki azóta egészségügyi államtitkár lett.

Jenei leváltásakor a Medical Online azt írta, őt tették felelőssé az egészségügy gazdálkodási gondjaiért.