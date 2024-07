Két napig megint kánikula lesz, aztán jön a hidegfront

Visszatér a kánikula, szerdán és csütörtökön megint 35 fok fölé kúszik a hőmérséklet. Szerencsére ez most nem fog olyan sokáig tartani, mint legutóbb, már pénteken jön egy hidegfront, ami újra 30 fokra nyomja le a hőmérsékletet.

Egészen pontosan az idokep.hu előrejelzése szerint szerdán szinte mindenhol zavartalan napsütésben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton a délies, északkeleten a nyugatias szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalban általában 7 és 16 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délutánra 30 és 35 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön már több tájegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli-délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő.



Pénteken egy hidegfront hatására többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok a napos időszakok mellett. Helyenként akár hevesebb viharok is előfordulhatnak felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Zivataroktól függetlenül is sokfelé élénk lesz a nyugati-északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.