Nagy nyilvánosság előtt kigúnyolta, szétalázta és agyonoltotta a rendőrség egy két SUP-ból összerakott praktikus balatoni vízijármű építőjét

Mit csinált az unatkozó rendőr a Kádár-korban? Elindult és megalázott egy véletlenszerűen elékerülő állampolgárt. Ez a szerencsére már nem jellemző hangulat köszön vissza a Somogy megyei rendőrség teljességgel megmagyarázhatatlan Facebook-posztjában, amiben egy nyaraló állampolgáron gúnyolódnak, akit azért állítanak pellengérre, mert egy nekik nem tetsző vízijárművel hajózott ki a Balatonra.



A bejegyzés nyitó sora a következő szabadvers:

„A magyar Mad Max Mekk Elek és MacGyver szerelemgyereke Waterworld a Balatonon„



A csendőrhumor a következőkben sem csillapodik, a bevezető után a járművet „a katamaránok kecses eleganciája ihlette SUP duónak” nevezik, amit „lágyan ölel körül a Kádár-kockából bontott vízvezeték”. Arra utalás sincs, honna vették a Kádár-kockát, talán a tudatalattijukból mászott elő.

Ezután Fábry Sándor „Dizájncenterét” próbálják utánozni, szolid eredménnyel:

„A hevederrel hetykén felcsatolt zártszelvény vázra az ikonikus zöld-sárga szigszalag szorítja a csónakmotor-vezérlőt.”

Utána végképp érthetetlen módon azon gúnyolódnak, hogy „az utazás komfortjáért pedig két kényelmes kempingszék kezeskedik.”, mintha a kempingszékek nem lennének tényleg kényelmesek.

A hangnem ezután, ha ez lehetséges, még alázósabbra vált:

„Ennek a szörnyszülött lélekvesztőnek a látványa fogadta tegnap vízirendőr kollégáinkat a Balatonon.”

Majd következik az elképzelhető legrendőrösebb mondat:

„Gondolom, mondanunk sem kell, hogy típusjóváhagyási bizonylat bizony nem lapult abban a hűtőtáskában…”

Évtizedek óta horgászom vízijárművekből az ország mindenféle vízein, természetesen soha nem kértek semmiféle típusjóváhagyási bizonylatot.

A poszt azért is megmagyarázhatatlan, mert nem valami teknőből és uszadékfákból összerakott tákolmányról van szó, hanem egy olyan hajóról, ami két, külön-külön természetesen engedélyezett és biztonságos SUP egymáshoz rögzítésével alkotott meg Szegény Ismeretlen. Aki elektromos motorral, evezőkkel és mentőmellényekkel is felszerelte a pöpec járművét.

A SUP-öszvéreket a jelek szerint egyedül a somogyi vízirendőrök nem ismerik, ezért is sokkolódhattak le ennyire. A SUP-ok felfutása után szinte azonnal megjelentek előbb a házi, majd a gyári szettek két SUP katamaránná alakításához. Érdemes megnézni a Google találati listáját a „SUP catamaran” keresőkifejezésekre. Ehhez a nem ritka vízijárműtípushoz szinte minden esetben a somogyi rendőrség által kigúnyolt kempingszékeket használják.



„Attól viszont mindenkit óva intenénk, hogy hasonló home-made tákolmányokkal próbálja meg szelni a habokat a magyar tengeren„ - írják a rendőrök.



Miket írtak volna rólam, ha meglátják, hogy a múlt héten melírozott hajjal mentem be a tóba a somogyi partszakaszon!