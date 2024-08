Legalább 76 halálos áldozata van Bangladesben a kormányellenes tüntetéseknek

photo_camera Dhakai tüntetések a kormány lemondásáért 2024 augusztus 3-án Fotó: KAZI SALAHUDDIN RAZU/NurPhoto via AFP

Több tucat áldozata van már a zavargásoknak Bangladesben, ahol kormányellenes tüntetők rendőrökkel csaptak össze.

Egy diákmozgalomból nőtt ki országos elégedetlenség a kormánnyal szemben. A diák- illetve ifjúsági csoportok arra próbálták rákényszeríteni a kormányt, hogy számolja fel a közalkalmazotti státuszokra vonatkozó kvótákat.

Miután a kormány erre nem volt hajlandó, a diákok polgári engedetlenséget hirdettek, országos demonstráció vette kezdetét, ami a kormánnyal – és Sejk Haszina miniszterelnökkel – szembeni általános tüntetések sorozatává alakult át.

A polgári engedetlenség részeként a diákszervezetek arra biztatnak mindenkit, hogy ne fizessenek adót, se közüzemi számlát, zárják be a gyárakat, állítsák le a tömegközlekedést.

A megmozdulások során Sirajganj tartományban tüntetők megtámadtak egy rendőrállomást. Az incidens során a hatóságok szerint 13 rendőr veszítette életét.

Rendőrök és kormánypárti szimpatizánsok egyaránt éles lőszerrel támadtak a tüntetőkre. A hatóságok könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek.

A mozgalom kezdete óta az összecsapásoknak már 270 áldozata van. Bangladesh egész területén tegnap kijárási tilalmat rendeltek el.

Az igazságügyi miniszter Anisul Huq a BBC-nek azt mondta, hogy a hatóságok önmegtartóztatást tanúsítanak. Ha nem tennének így, folytatta, már vérben állna az ország: „A türelmünknek is van határa.”

Dhakában korlátozták a mobilinternet hozzáféréseket, 3G és 4G nélkül senki nem tudja használni az internetet.

Dhakában több ezres demonstráció torkollott csatába a rendőrökkel, de hasonló incidenseket jelentettek Bográból, Pagnából és Rangpurból is. (BBC)