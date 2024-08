Kiemelt hatósági ellenőrzéseket ígérnek az idei Szigetre

A fővárosi kormányhivatal a fesztivál területére kitelepülő vendéglátókat, ajándék- és ruhaértékesítési helyeket fogja vizsgálni, írja az MTI. A hivatal ellenőrei már a fesztivál kezdete előtt az építkezést is vizsgálják, külön figyelve arra, hogy a cégek betartják-e a munkaidőre, pihenőidőre és munkajogviszonyokra vonatkozó szabályokat.

Nemcsak a kormányhivatal, hanem számos hatóság, a rendőrök, a NAV és a közterület-felügyelet is részt vesz az ellenőrzésben. A taxisok külön figyelmet kapnak, a vállalkozások és a sofőrök engedélyeit, a járművek műszaki állapotát, a viteldíjak és a számlázás átláthatóságát is figyelni fogják, bevonva a hatóságok mellett a BKK-t is. A szolgáltatások mellett a kormányhivatal vizsgálni fogja a mosdók, az illemhelyek, az ivóvízvevőhelyek állapotát és a hulladékkezelés módját is.

Szerző: Szántó Dániel