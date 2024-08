Az Oktatási Hivatal azt ígéri, kijavítják az elszámolt felvételi pontokat

Az Oktatási Hivatal azt nem közölte, hogy pontosan mennyi bejelentés érkezett hozzájuk a hibásan számolt pontokkal kapcsolatban. A Népszavának küldött válaszukban azt írták, erről csak a jogorvoslati, felülbírálati időszak lezárultát követően áll módjukban tájékoztatást adni.

A kérdésre, hogy mi történik azokban az esetekben, amikor kiderül, hogy valakinek tévesen számolták ki a pontszámait, és emiatt nem került be egy képzésre vagy egyetemre, az OH azt írta, akinek jogos az észrevétele, mert eljárási vagy adminisztrációs okból számítási hiba történt, az módosított besorolási döntést kap, és a korrigált pontok szerint, a jelentkezés sorrendjében jelölt legkedvezőbb helyre veszik fel.

Több diák és szülő jelezte, hogy adminisztrációs hiba miatt az informatikai rendszerben egyik napról a másikra csökkentek pontjai, eltűnt a bizonyítványa vagy nem a legjobb eredményét vették figyelembe. Volt, akit ennek ellenére is felvettek, mások viszont kiestek. A zavart idén az okozta, hogy változott a pontszámítás, az egyetemek maguk dönthették el, mire adnak 100 pluszpontot. Ehhez egy új számítógépes rendszer is készült, az adatokat az Oktatási Hivatal és az egyetem is kezelte.