Így utaznak és fizetnek idén a magyarok

Mindannyian gondtalan nyaralásra vágyunk és napjainkban, ha külföldre indulunk, nem csupán a munkánkhoz kapcsolódó feladatokat hagyjuk magunk mögött, de sokan már pénzváltással sem bajlódnak, helyette bankkártyával és egyre több esetben okoseszközzel fizetnek az utazásuk során. A Visa idei, hét kelet-közép európai országot érintő kutatása számos érdekességgel szolgál az utazási és fizetési szokásainkról, a legkedveltebb utazási célpontokról és a nyaralói attitűdökről, amelyekről Juhász Katalint, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatóját kérdeztük.

photo_camera Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatója Fotó: EGYED PETER

Valóban nem divat ma már valutával a zsebünkben nyaralni menni?

Ahogy a Visa legújabb felmérése* is mutatja, a digitális fizetések jelentősége folyamatosan nő a közép- és kelet-európai kártyabirtokosok körében. A régióból külföldre utazó válaszadók egyre nagyobb valószínűséggel használják ezt a fizetési módot a helyszínen, kártyával vagy okoseszközzel a turisták 80%-a tervez fizetni. A Magyarországról útnak indulók 84%-a választja a digitális fizetések használatát. Ezzel az eredménnyel a régiós rangsor élén vagyunk. A már 3. alkalommal végzett felmérésünk egyértelműen azt mutatja, hogy az otthon megszokott fizetési módokat a külföldi utazások során is alkalmazzuk.

Mi az oka a nagy arányú bankkártya használatnak?

A digitális fizetésnek több kézzelfogható előnye van, amit a megkérdezett utazók is megfogalmaztak. A magyarok 73%-a a kényelmet, 70%-uk a gyorsaságot, 53%-a biztonságot emelte ki a válaszaiban. Bankkártyával, vagy okoseszközzel fizetni tehát külföldön is ugyanolyan gyors, kényelmes és biztonságos, mint a saját országunkban. A tokenizációnak nevezett technológiának köszönhetően a bankkártyánk biztonságosan az okostelefonunkra vagy okosóránkra költöztethető. Fontos, hogy ilyenkor a kártyaadatok nem tárolódnak a készüléken, azt a Visa egy egyedi számsorral helyettesíti. A tokenizáció - a mobilkészülék biometrikus azonosításával együtt - további biztonsági szintet jelent a fizetések során. Nyaralás közben, a strandon pedig számos olyan szituáció adódhat, ahol praktikus, ha nem visszük magunkkal a pénztárcánkat, mégis tudunk fizetni. A digitális fizetési módok használatával megelőzhetjük a készpénz elvesztését vagy ellopását, de a valutaváltással keletkező esetleges árfolyamveszteséggel sem kell számolnunk. Jó tudni, hogy ha választható a tranzakció devizaneme, kedvezőbb árfolyamon fizethetünk, illetve vehetünk fel pénzt, ha a helyi pénznemet és nem a forintot választjuk. A kártyás vásárlás során a kiadásokat is egyszerűbben nyomon követhetjük, sok mobilbanki applikációban akár költési kategóriánként is figyelemmel kísérhetjük a nyaralás költségeit. És egy nagyon fontos további előny: ha Visa kártyával fizetünk online, például, ha szervezett utat, repülőjegyet, szállodát vagy belépőjegyet foglalunk, vagy akár új fürdőruhát vásárolunk, illetve a kártya elvesztése, ellopása, esetleg csalás esetén, segítséget kaphatunk a kártyakibocsátó bankunktól. Ha sajnálatos módon valaki csalás áldozatává válik, vagy valami baj történik a megrendelésével - rossz terméket küldtek, és nem lehet visszaküldeni, vagy ha meghiúsul az utazás mert az utazásszervező vagy egy légitársaság csődbe ment - a károsultak visszakaphatják a pénzüket. A Visa fogyasztóvédelem iránti elkötelezettségének részeként a bankok számára rendelkezésre áll a chargeback eljárás, amelynek keretében a kártyakibocsátó bank reklamációs eljárást indíthat.

Ha már utazás: hol nyaralnak legszívesebben a magyarok?

Jó hír, hogy a magyarok 40%-a tervez külföldi nyaralást, szemben a 2023-as 32%-kal, tehát egyértelműen nőtt a külföldi utazási kedv. Az európai úticélok a legvonzóbbak számunkra, 90% európai országban tölti a nyaralását, azon belül is a könnyen elérhető és gyönyörű tengerpartokat kínáló Olaszország és Horvátország áll az első két helyen, melyeket évek óta Ausztria követ a dobogó 3. fokán. 2023-hoz képest némileg csökkent azoknak a száma, akiknek az utazása elé az infláció és a megélhetési költségek emelkedése gördít akadályt, idén ez 23%-ot jelent, míg tavaly 26% nyilatkozott így. A magyarok 57%-a akár két-három külföldi utazást is tervez, és egy-egy pihenés érdekében átlagosan 7 napot töltenek a nyaralóhelyen. A kutatás további érdekes megállapítása, hogy a magyar utazók 24%-a fizetne szívesen többet a "zöld", fenntartható megoldásokért utazás közben, és további 21% hajlandó lenne környezetbarát módon utazni, ha ezzel megtakarítást érhet el.

Milyen érdekességet emelne ki még az utazási szokásokkal kapcsolatban?

A magyarok többsége főszezonban utazik, mert ekkor tud szabadságra menni és a családdal, valamint az együtt utazó barátokkal az utazás időpontját összeegyeztetni. A tervezett utazások többségét (65%) önállóan szervezzük meg. Az utazás tervezésekor szívesen használjuk az internetet - a szállást (64%) és az utazást (32%) is ilyen módon vásároljuk meg. Mindkét szolgáltatás esetében a legnépszerűbb fizetési módnak a bankkártya bizonyult. Különösen a fiatal generációba tartozó magyarok esetén, akik még nagyobb arányban foglalnak online nyaralást (85%) és még szívesebben fizetnek digitálisan.

Mennyit és mire költenek a magyarok a külföldi nyaralásaik során?

A magyar válaszadók fejenként átlagosan 328 ezer forintot szánnak a hosszabb külföldi nyaralásokra, a nyaralók fele 80-320 ezer forint közötti kiadással tervez, 9%-uk pedig nem tudja pontosan, hogy mennyit költ majd. A pihenés helyszínén elsősorban ételre és italra, szórakozásra és ajándéktárgyak vásárlására költenek a legtöbben. Visa kártyával az utazók világszerte több mint 130 millió kereskedőnél, több mint 180 pénznemben fizethetnek az utazás során.

Van olyan szolgáltatásuk, ami nyáron népszerűbb az utazók körében?

A partnereinken keresztül nyújtott szolgáltatások közül néhány tipikusan utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás használta megnő a főszezonban. Nyáron sokan szívesen használják a többdevizás számlához kapcsolt bankkártyákat, ahol a mobilbanki applikációkban néhány kattintással rendelhetjük bankkártyánkat a preferált devizájú számlánkhoz. A prémium kártyákhoz kapcsolódó utazási előnyöket is többen használják ilyenkor. Hasznosak az utazásszervezés során igénybe vehető concierge szolgáltatások, valamint a prémium reptéri várók által nyújtott kényelmes reptéri várakozás lehetősége. Járatkésés vagy -törlés esetén pedig a prémium kártya birtokosok számára a Visa leveszi ügyfelei válláról az ügyintézés terhét.