Földrengés volt Los Angelesben

Magyar idő szerint kedd hajnalban Richter-skála szerinti 4,4-es földrengés rázta meg Los Angelest. A földrengés epicentruma a kaliforniai metropolisz keleti részén, 12 kilométerrel a föld alatt volt. A rengésben senki sem sérült meg, és az épületekben sem keletkezett kár.

A földrengést Los Angelesen kívül is érezni lehetett. A várostól délre található régióban egészen a mexikói határon található San Diegóig, keletre pedig a Palm Springs-i sivatagig. A Los Angeles-i agglomerációban található Disneylandben is rengett a föld.

photo_camera Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Kaliforniában gyakoriak a földrengések, mert az állam tektonikus lemezek találkozásánál fekszik. A környéken bukik a csendes-óceáni lemezrész a vastagabb kontinentális lemez alá. Az övezetben mélytengeri árkok és vulkánok találhatóak, a kéregmozgások pedig nemcsak földrengéseket, hanem gyakran szökőárakat is okoznak. (via The Guardian)