Jennifer Lopez és Ben Affleck válnak

Jennifer Lopez kedden nyújtotta be a válókeresetet a Los Angeles megyei felsőbíróságon, hogy hivatalosan is véget vessen házasságának Ben Affleckkel. Az énekes és a színész közel húsz év után próbálta meg újra együtt, most két évig bírták.

photo_camera Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Bennifer(!) 2022 júliusában házasodott össze először Las Vegasban, aztán egy nagyobb szertartáson Georgiában. Először 2002-ben jöttek össze egy filmforgatáson, Ben Affleck még Jennifer Lopeznek a Jenny from the Block című számához készült klipjében is szerepelt. Az eredeti tervek szerint már akkor is összeházasodtak volna, de 2004 elején inkább szakítottak.

photo_camera Bennifer húsz évvel ezelőtt Fotó: DOUG KANTER/AFP

A BBC azt írja, hogy Jennifer Lopez, aki egyébként hivatalosan is megváltoztatta a vezetéknevét Affleckre, válókeresetében nem tüntette fel a házassági szerződésük részleteit, pedig a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon az ügyben benyújtott dokumentum szerint mindkettejüknek meg kell osztania olyan információkat, mint jelenlegi bevételeik, kiadásaik, ingatlanjaik vagy adósságaik. A bíróság 60 napot adott Lopeznek, hogy beadja ezeket az információkat pénzügyeiről.

Lopez korábban háromszor volt házas: először egy kubai pincér, Ojani Noa volt a férje 1997 és 1998 között, másodszor a háttértáncosához, Cris Juddhoz ment hozzá, vele 2001 és 2003 között volt együtt, majd az énekes Marc Antonyval házasodott össze, akitől ikrei születtek. Házasságuk 2004-től 2014-ig tartott. Lopezt később eljegyezte a New York Yankees játékosa, Alex Rodriguez is.

Ben Affleck korábban Jennifer Garner férje volt, házasságuk alatt három gyerekük született.