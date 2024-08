A randiappok sötét oldala, amelyen több százan keresnek keresnek partnert öngyilkossághoz

Több mint hétszáz brit keresett partnert öngyilkossághoz egy erre specializálódott weboldalon, írja a BBC. A portál oknyomozó cikke nem nevezi meg a weboldalt, amelynek van egy csak regisztráltaknak szóló része, direkt ilyen "párkeresésre". A brit közmédia több kettős öngyilkosságot is össze tudott kötni ezzel a fórummal, amelyet "ragadozók" is használnak, hogy sebezhető nőket vegyenek célba. A BBC elemzése szerint több mint ötezer poszt van a fórumban a világ minden tájáról.

Magáról az öngyilkosságot népszerűsítő weboldalról már tavaly októberben is írt a brit médium. Az akkori cikkek még nem említettek páros öngyilkosságokat, de azt igen, hogy hat halottkém írt a brit kormánynak levelet, hogy van egy ilyen oldal. Aztán a következő, idén márciusi cikk arról szólt, hogy csak Nagy-Britanniában több mint 130 öngyilkos ember halála köthető össze egy bizonyos vegyianyaggal, amelyet ezen a weboldalon árult egy ukrajnai férfi. Ugyanezt az anyagot árulta egy kanadai férfi is, több mint 1200 adagot postázott 40 országba, őt bíróság elé állították. A méregárusító bizniszről nemrég a Sky is készített egy hosszabb összeállítást.

A BBC újságírói a kutatásaikhoz csináltak egy névtelen felhasználói fiókot, elkezdték elemezni a látottakat, és beleásni magukat a "társkereső" fórumba. Azt találták, hogy a tagok kiposztolják a korukat, nemüket, lakóhelyüket és az öngyilkosság tervezett módját, hogy partnert találjanak.

A cikk több konkrét esetet is említ. 2019 decemberében Angela Stevens 28 éves fia, Brett elutazott Skóciába, hogy találkozzon egy nővel, akivel ezen a fórumon ismerkedett meg. Kibéreltek egy Airbnb-t, és együtt öngyilkosok lettek. A férfi anyja ekkor kutatni kezdett, éveket töltött az öngyilkosságot bátorító oldal, és főként a fórum tanulmányozásával, amit a randiappok sötét oldalának nevez.

A szintén a lapnak nyilatkozó Helen Kite testvére, Linda 2023-ban keresett társat. "54 vagyok, nő, London mellől. Tudok utazni és a hotelt is fizetem. Természetesen jó lenne csetelni előtte", írta. Linda talált is egy férfit, akivel Kelet-Londonban, Romfordban találkozott egy hotelben. Mérgező anyagot lélegeztek be, és mindketten meghaltak 2023 július elsején. Az év szeptemberében Helen másik testvére, a Linda elvesztése miatt mélypontra kerülő Sarah is felment a fórumra, majd ugyanannak a mérgező anyagnak a belégzésével megölte magát.

"Ez a fórum elkeseredett lelkekre vadászik", fogalmaz Helen, aki szerint segítséget kereső ártatlan áldozatokat hálóznak be itt, a hatóságoktól nem zavartatva.

Ezt tette Craig McInally is, aki 2022-ben állt bíróság elé, miután ezen a weboldalon megismerkedett egy nővel, meghívta magához, majd "gyakorolták az öngyilkosságot", ami abból állt, hogy a férfi elkezdte fojtogatni a nőt, egészen az eszméletvesztésig. McInally találkozott egy másik nővel is, aki aztán többé nem akarta látni a férfit, és egyedül halt meg 2020-ban. McInally börtönbe került,szabadulása után élete végéig felügyelet alatt áll majd.

A BBC feltérképezett két olyan esetet is, amelynél Amerikából utaztak férfiak az Egyesült Királyságba, hogy öngyilkosságra készülő nőkkel találkozzanak. Egy minnesotai férfi több mint egy hetet töltött egy 21 éves nővel egy hotelben, majd a nő mérgező anyagot lélegzett be és meghalt. Kihallgatásán a férfi azt állította, hogy aludt, amikor ez történt, és rögtön hívta a mentőket, amikor észlelte, mi történt. Végül a hatóságok elengedték, és hazarepülhetett. A másik ügyben egy floridai férfi szervezett találkozót négy nővel is, akikkel a fórumon ismerkedett meg, közülük egy volt brit. Londonban, egy hotelben találkoztak, de nem tudni, mi lett a találkozó vége. Ugyanez a férfi egy másik nőnek Amerikában fegyvert adott, hogy azzal ölje meg magát, de a rendőrök megtalálták őt, mielőtt megtehette volna. A BBC tudomása szerint a férfi ellen nem emeltek vádat semmilyen ügyben.

A BBC a cikket azzal zárja, hogy brit kormányzat állítása szerint igyekszik mindent megtenni, hogy lekapcsolja az ilyen weboldalakat, de ez nem egyszerű, mert az oldal kicsi, és Amerikában van bejegyezve. A lap megjegyzi ugyanakkor azt is, hogy a fórum egyik fő moderátora egy nyugat-angliai nő.

Az Ofcom brit médiahatóság felvette a kapcsolatot a weboldallal, és közölték velük, hogy illegális tevékenységet folytatnak. Akkor egy időre az oldal elérhetetlenné vált az Egyesült Királyságban, de azóta ismét olvasható ott is.