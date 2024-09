A Magyar Nemzet részletesen beszámolt róla, hogy Magyar Péter és rokonai hányszor voltak kórházban

A Fidesz kvázi pártlapjaként működő Magyar Nemzet konkrét számokat tartalmazó cikkben írta meg, hogy Magyar Péter és családtagjai hányszor vették igénybe a tiszás politikus által csak „VIP-részlegként” emlegetett speciális rendeltetésű centrumot a Honvédkórházban.

Magyar nemrégen egy Facebook-kommentben azt írta, hogy volt felesége, Varga Judit miniszteri rangja miatt kapott többször ellátást a részlegen. Emlékezete szerint kétszer kapott koronavírus elleni oltást, egyszer gyógyszert írtak fel neki, valamint néhányszor tesztelték a kórházban.

A Magyar Nemzet szerint a világjárvány idején Magyar nyolcszor járt a részlegen, ahol covid-teszteket végeztetett magán. Ezeken az eseteken kívül még kilencszer vette igénybe a részleg szolgáltatásait, egyszer hosszabb időre is. 2021-ben kilenc napig tartózkodott a kórházban.

photo_camera Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor / 444

A Magyar Nemzet szerint Magyar családtagjainak is elintézte, hogy kezeltethessék magukat a részlegen. Édesanyja 15, nagyszülei pedig 55 alkalommal kaptak ellátást a kórházban. A cikk részletezi azt is, hogy ebből mennyi volt a fekvőbeteg-ellátás. A nagyszülők csak külön parancsnoki engedéllyel juthattak hozzá a szolgáltatáshoz, ezt Magyar közbenjárására kapták meg. A lap arról is ír, hogy a politikus egy közeli ismerősének is próbált kiemelt ellátást intézni, az ismerős keresztneveit és vezetéknevének kezdőbetűjét is leírják.

Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban azt mondta, a Honvédkórház speciális részlegén olyan betegeket kezelnek, akiknek biztonsági okok miatt fokozott védelem jár. Például misszióban megsebesült NATO-katonák, szolgálat alatt megsérült rendőrök vagy nemzetbiztonsági szempontból különös védelmet igénylő állami vezetők.

Korábban Bayer Zsolt is megírta a Magyar Nemzet véleményrovatába, hogy Magyar volt feleségére hivatkozva juttatta be szüleit és nagyszüleit a részlegre. Bayer az állításait sms-ekre alapozta.

A cikk után kérdéseket küldtünk a Belügyminisztériumnak, hogy megtudjuk, nem minősülnek-e személyes adatnak a nyilvánosságra hozott információk, helytállóak-e Bayer állításai, kinek a telefonjára érkeztek az sms-ek, és jogszerűen fért-e hozzá a publicista az üzenetekhez. Emellett Magyart is kerestük, hogy igazak-e a Bayer által megírt információk. Választ azonban egyik féltől sem kaptunk.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérdés ennél a cikknél is felmerülhet. De a Magyar Nemzet cikke egy másik szempontból különösen figyelemre méltó. A Fidesz holdudvarába tartozó lap ugyanis megírta, hogy egy miniszter házastársa gond nélkül elintézhette, hogy nemcsak saját maga, hanem szülei és nagyszülei is ellátást kaphassanak a megsérült katonáknak, rendőröknek és védett állami vezetőknek fenntartott kórházi részlegen.

Cikkünk megjelenése után Magyar Facebook-kommetben reagált az állításokra. Azt írta, életében nem feküdt a speciális részlegen, 11 napot soha nem is volt kórházban. A covid-teszteket felesége miatt végeztette ott, hogy el tudja kísérni Vargát külföldre. Családtagjai pedig sosem jártak „a gólyóálló üveggel és lehallgatás védelemmel ellátott” VIP-kórtermekben.