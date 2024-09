Moszkvát támadták az ukrán drónok, lezárták a reptereket

A háború eddigi legsúlyosabb támadását intézte az ukrán haderő Moszkva ellen, több tucat drón érte el az orosz fővárost, írja a Guardian. Az orosz állami közlés szerint

A kiterjedt támadás miatt a hatóságok lezárták a Domogyedovó, Szeremetyevó és a Zsukovszkij repülőtereket. Moszkva Ramenszkoje negyedében találat ért egy lakóházat, amiből több mint negyven embert menekítettek ki. Ugyanebben a kerületben egy másik épületnél meghalt egy 46 éves nő.

Watch the dramatic moment when Ukrainian drones struck high-rise buildings near Moscow. These are residential buildings. https://t.co/nf12TiPJjZ pic.twitter.com/rmd24QQDqG