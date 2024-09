Gyurcsány Magyar Péternek: Ha lenne még párbaj, kihívnám és ellátnám a baját

„Magyar Péter, az önmagát a jövő igaz, erős emberének mutató, önbizalommal teli politikus sokadik alkalommal teszi azt, hogy a személyét, politikáját érintő megjegyzésemet, kritikámat nem engedi el a füle mellett, amit nyilván megtehetne, de érdemben se válaszol azokra, ez utóbbi talán hasznos is volna. Ezekkel szemben, egy harmadik megoldást választ. Szellemesnek vélt mondatkörnyezetben, jópofának gondolt csomagolásban, ilyen-olyan módon azt vágja nyilvánosan a szemembe, hogy alkoholista vagyok” – írja Facebookon Gyurcsány Ferenc, aki ezután azt írja, hogy 2024-ben eddig kétszer fogyasztott alkoholt, újévkor és a nyaralásukon.

photo_camera Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke 2023 szeptember 22-én Fotó: Németh Dániel/444

Gyurcsány szerint Magyar Péter „alávaló, mocskos dolgot csinál”, azt „amit a Fideszben megtanult. Talán éppen Rogántól”.

„Milyen szemétség az, hogy politikai riválisára hazug mocskot önt ahelyett, hogy tisztességesen megküzdene vele? Az a megoldás, hogy aki szembe megy Önnel, azt Ön besározza? Ez lenne az Ön által ajánlott új magyar jövő?” – teszi fel a kérdést Gyurcsány, aki aztán egy újabb kérdéssel folytatja: „A fiatalos imázs mögött valójában bunkóság lappang?”

„Az a baj Péter, hogy ha ez Ön szerint rendben van, akkor Ön pocsék ember. Ilyen egyszerűen: pocsék” – írja Gyurcsány, aki ezután további kérdést intéz Magyarhoz: „Nincs önmagától hányingere, hogy így viselkedik?”