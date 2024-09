Újabb nő vádolja szexuális erőszakkal Puff Daddyt

Egy nyolcadik nő is szexuális erőszakkal vádolja Sean „Diddy” Combs rappert, művésznevén Puff Daddyt. A feljelentést Dawn Richard énekes tette kedden New Yorkban, aki az amerikai MTV zenei tehetségkutatója, a Making the Band egykori versenyzőjeként ismerte meg Combst.

A beadvány szerint a rapper 2009 és 2011 között többször is bántalmazta és szexuálisan zaklatta Richardot, miközben megpróbálta elhitetni vele, hogy erre karrierje érdekében van szükség. Egy nyilvános eseményen Combs például megparancsolta Richardnak, hogy vetkőzzön le és megalázó neveken hívta, máskor zsarolásként visszatartotta az énekesnő és zenekara műsorból származó bevételeit.

A rapper ellen május végéig heten adtak be keresetet szexuális rabszolgaságra kényszerítés, bántalmazás és nemi erőszak miatt. Ő továbbra is tagadja a vádakat: szerinte karaktergyilkosság zajlik ellene, a nők csak pénzt akarnak tőle.

photo_camera Dawn Richard egy New Orleans-i fesztiválon, 2024. július Fotó: JOSH BRASTED/Getty Images via AFP

Elsőként a Cassie-ként ismert Cassandra Ventura - aki maga is R&B énekesnő, és tizenkét évig járt a rapperrel - perelte be Combst, azt állítva, hogy a kilencvenes évektől többször kényszerítette arra, hogy az általa felbérelt férfi prostituáltakkal szexeljen, miközben ő maga nézte és filmezte ezt. A pár együtt töltött évei alatt rendszeresen verte, megfélemlítette, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt - ennek egy alkalommal a most feljelentést tevő Richard is szemtanúja lehetett.

A rapper és az énekesnő végül peren kívül megegyezett, de addigra már sorra jöttek az újabb és újabb vádak Combs ellen. Egy beadvány szerint a rapper 2003-ban New York-i stúdiójában leitatta és bedrogozta, majd két másik férfival együtt megerőszakolta és orális szexre kényszerítette az akkor tizenhét éves Jane Doe-t, aki borzalmas fájdalmakat élt át.

A közelmúltban újra megszaporodtak a szexuális bűncselekményekkel szembeni keresetek az amerikai nyilvánosságban: tavaly november végén járt le ugyanis a New York-i Adult Survivors Act felnőtt áldozatokról szóló törvény, ami egy évig lehetővé tette a szexuális bűncselekmények áldozatainak, hogy az elévülési idő után is pert indítsanak. A törvényt azért fogadta el az állam törvényhozása, mert felismerték, hogy a bántalmazás miatt elszenvedett trauma akadályozhatja az áldozatokat abban, hogy bírósághoz forduljanak. (BBC)