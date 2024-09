A táblához hívta és alsóneműre vetkőztette diákjait büntetésként egy nyírmeggyesi tanár

Felháborodott szülők fordultak az ATV Híradójához, akik elmondták: a nyírmeggyesi általános iskola egyik tanítója rendszeresen úgy büntette a szerinte rosszalkodó gyerekeket, hogy kihívta őket a táblához és ott alsóneműre vetkőztette őket mindenki előtt. Egyikük, aki azért kapta a büntetést, mert társaival futkározott az aulában azt mondta az ATV-nek, „nagyon rossz érzés volt így az egész osztály előtt”.

A szülők között nyáron terjedt el, hogy mi történik az iskolában. Az első beszámolók után egyre több gyerek merte elmondani, mit kellett átélniük. Így derült ki az egyik anyukának, hogy lányán egy esetben csak a bugyi maradhatott. „Szégyellte magát, hogy le kell vetkőznie, és le kellett venni a kis pólóját, és pont akkor nem volt rajta top, mikor ez megtörtént” – mesélte Reszegei Istvánné. A kislány azóta már egy másik iskolába jár.

Több szülő is feljelentést tett, ki is hallgatták őket a kapitányságon. Az ATV próbálta elérni az igazgatót és a tankerületi vezetőt is, de nem reagáltak.