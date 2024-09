Ifjabb Schobert Norbertet továbbrugdosták a Megasztár következő fordulójába

Tizenként év után újra elővette és leporolta a TV2 a saját éneklős tehetségkutatóját, amit ráindítottak az RTL X-Faktorára, méghozzá olyan jó érzékkel, hogy a Valmar (úgynevezett popduó) egyik tagja (Valkusz Milán) ott, másik tagja (Marics Péter) meg itt zsűrizik. A vasárnap újraindult Megasztárban erre való utalás még nem volt, de az RTL celebes bokszolós műsora – ha nem is nevén nevezve – még így is előkerült, amikor megjelent a zsűritagok előtt a Sztárbox előző évadában bokszoló ifjabb Schobert Norbert, Maricsból pedig kiszakadt: „Te most bokszolsz vagy énekelsz? Döntsd már el!”

Miután a zsűri többi tagja (Molnár Ferenc Caramel, Marsalkó Dávid, Rúzsa Magdi és Papp Szabi) is rácsodálkozott, hogy a fitneszcsalád középső gyereke nem edzést tartani, hanem énekelni jött a színpadra, ifjabb Schobert elmagyarázta, mi történik.

„Nagyon kevesen tudják rólam, hogy én éneklek, persze aki éppen lát most engem a képernyőn keresztül, az nem hiszi el, és alig várja, hogy hatalmasat besüljek így a tévé előtt, mer' szerintem nem tudják elképzelni, hogy én tudok énekelni, ezért is nagyon szeretném megmutatni az embereknek. Nekem nagy nehézséget jelent, hogy nem tudnak engem elvonatkoztatni a szüleimtől, és ezért is szeretnék egyszer életem folyamán elérni valami olyasmit, hogy engem valahogy külön tudjanak tenni tőlük, és engem úgy ismerjenek, mint az ifjabb Schobert Norbertet” – mondta ifjabb Schobert Norbert, aki egyébként hosszú ó-val írja a nevét, ahogy valójában az apja is, de már megszoktuk így, rövid o-val, szóval mindegy.

A nemrég tartalékos katonának bevonult Schobert – aki teljesen véletlenül Orbán Viktorral is fotózkodott a napokban a gátakon – mindezek után elkezdett énekelni, hol kisebb, hol nagyobb hibákkal, és bár a zsűritagok közt voltak olyanok, akik azért erősen hunyorogtak az előadás közben, Caramel és Marsalkó gondolkodás nélkül igent mondott ifjabb Schobert továbbjuttatására.

Papp Szabi viszont azt mondta, Schobert előadása neki „eléggé esetleges volt”, illetve „koordinálatlannak tűnt”, és bár látja hallja, hogy van „hangszíne és orgánuma”, úgy érezte, ez nem elég, így nemet mondott. Hozzá hasonlóan Rúzsa Magdi is nemet mondott, amit a következővel indokolt:

„Bajban vagyok, mert én közben a testbeszédet figyeltem, és olyankor mindig elkezdek vívódni, amikor azt látom, hogy valakinek sokkal nagyobb, és sokkal több minden van a hátizsákjában, mint amit elmond, és elég ahhoz egy állandó ökölbe szorított kéz, hogy észrevegye, aki akar látni téged. Nem tudom azt mondani, hogy ez egészében jó volt, azt tudom mondani, hogy voltak érdekes pillanatok.”

Mindezek után döntött úgy az ötödik zsűritag, Marics, hogy jól jön a segítség a TV2 nézettségének, így továbbrugdosta ifjabb Schobert Norbertet a következő fordulóba.