Még a sétálókat is várják az idei futóünnepen, ahol tényleg mindenki megtalálja a neki való távot vagy kihívást

Van pár jól érezhető jele annak, hogy itt az ősz: sárgulnak a levelek, hűvösebb van, elkezdődött az iskola. Mindezek mellett pedig elkezdődött az őszi futószezon is, aminek pedig szabad szemmel is jól látható jele lesz az, amikor 2024. október 12-13-án megmozdul az egész ország, ugyanis kezdődik a budapesti futóünnep.

A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál továbbra is Magyarország egyik legnagyobb és legpatinásabb szabadidősport eseménye, ahova nemcsak a klasszikus maratoni távot futókat várják. A két napos fesztiválon ugyanis 18 táv és 16 rajt várja a résztvevőket, ami azt jelenti, hogy itt valóban minden korosztály és sportolni vágyó megtalálja a felkészültségéhez illő és kedvére való távot vagy kihívást.

Ennek köszönhetően a két nap alatt nevezők száma meghaladhatja a 25 ezer főt is: nem véletlenül nevezhetjük ezt futóünnepnek. A résztvevők Magyarország több mint ezer településéről érkeznek, de a hazai futók mellett száznál is több ország sok ezer futója is ellátogat Budapestre, hogy Európa egyik legszebb, világörökségi látnivalókban bővelkedő városi útvonalán futhassanak.

A SPAR Magyarország idén is névadó főszponzora az ország egyik legnagyobb szabadidős sporteseményének, aminek továbbra is célja minél több emberrel megszerettetni a mozgást és felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Mindezek mellett pedig természetesen egy újabb lehetőséget biztosít a sportolóknak, hogy próbára tegyék erejüket.

A rajt/cél szakasz és a kiállítói sor idén is a budai Pázmány Péter sétányon lesz. Itt lehet majd megtalálni a SPAR kitelepülését is, ahol a cél a generációk közötti kapcsolat erősítése lesz. A SPAR idei standját a cég Z-generációs kollégái álmodták meg, ezzel is erősítve a generációk kapcsolatát és rengeteg izgalmas programmal várják a látogatókat:

a reflex játékkal mindenki próbára teheti a gyorsaságát és koncentrációját,

bárki kipróbálhat egy digitális játékot is, ami összekapcsolja a modern technológiát és a „virtuális mozgást”.

lesz akadálypálya is, ami pedig a Z-generáció sajátosságait mutatja be szórakoztató módon, így mindenki betekintést nyerhet e korosztály világába.

És miért lényeges egy futóversenyen összehozni a különböző generációkat? Mert itt minden korosztály és sportolni vágyó megtalálja a felkészültségéhez illő és kedvére való távot vagy kihívást.

A szombati nap például hagyományosan a családoké, a rövidebb távokat kedvelőké. Ezen a napon 500 métertől 10 km-ig választhatók egyéni futótávok, de 4x2 km-es váltó is lesz, ami kezdő futóknak, de akár több generációs családoknak is ajánlható, és ehhez hasonlóan szinte minden korosztálynak teljesíthető táv a 2,3 km-es SPAR Maratonka is.

Szombaton lesz a négy távon (6,5 km, 10,5 km, 13,5 km, 21,1 km) teljesíthető Városi túra is, ami leginkább azoknak szól, akik futás helyett inkább a gyaloglást szeretik. Baráti társaságok, családok, de akár munkahelyi közösségeknek is klassz program egy ilyen séta. Sőt, idén iskolás csapatokat is várnak a 3x1,5 km-es Suli váltóra.

Vasárnap lesz a klasszikus, 42,2 km-es maraton futás, ami egyéniben, párosban és 4 fős stafétában is teljesíthető. A 30 km-es és félmaratoni táv indulói 12,2 km-nél, illetve 21,1 km-nél a maraton mezőnyébe csatlakozva, és azzal együtt célba érve futják majd le választott távjukat. Aki ennél csak kevesebbre vállalkozna, az egyharmad maratont, vagyis 14 km-t is választhat.

Már csak egy dolog maradt hátra: a nevezés, amit minden távra és versenyszámra október 8-án éjfélig lehet megtenni.

A budapesti futóősz legnagyobb eseményén egyáltalán nem mellékesen hagyományosan erős a karitatív szervezetek jelenléte és a résztvevők adakozó kedve is. A különféle távokon induló adománygyűjtő vagy jótékonysági célokért is sportoló résztvevők száma meghaladja a 2500 főt. Az esemény „jótékonysági termése” várhatóan 10 millió forint felett lesz.

A SPAR társadalmi felelősségvállalási programja keretében együttműködik a futófesztiválon Az Utcáról Lakásba! Egyesülettel, akik hajléktalan és rászoruló embereknek nyújtanak lakhatási segítséget. A vállalat minden, a versenyen induló munkavállalója után 2000 forinttal támogatja az egyesület munkáját.

Ennél is több fontos infót találsz a távokról, nevezési lehetőségekről és programokról az esemény weboldalán: sparbudapestmaraton.hu