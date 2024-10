Szerdán egy hullámzó front hoz újabb csapadékot, az ország nyugati felén már reggel is esni fog, kiadósabb mennyiség a Dunántúlon várható, akár még az ég is megdörrenhet – írja előrejelzésében az Időkép. Keletebbre és a déli területekre csak később érhet el a csapadékmező, de ott is borongós időre kell készülni. Délután 10-19 fok várható, a déli, délkeleti tájakon lesz melegebb.